USA: David Brown tritt als Polizeichef von Dallas zurück

"Nach vielen Gebeten gebe ich hiermit meinen Rückzug aus dem Polizeirevier Dallas bekannt": So beginnt die Mitteilung, die David Brown am Donnerstag veröffentlichte und mit der er überraschend ankündigte, seinen Posten als Polizeichef der US-Millionenstadt zum 22. Oktober dieses Jahres aufzugeben. Es sei eine schwere Entscheidung gewesen, heißt es in dem Schreiben, und er bete für Verständnis.

Brown gilt aufgrund seines klaren und besonnenen Auftretens nach den tödlichen Schüssen auf Polizisten in Dallas als einer der berühmtesten Polizisten der USA. Die "New York Times" nannte ihn das "Gesicht des landesweiten Schocks". Auch international wurde seine Arbeit vielfach gelobt.

Nun wird spekuliert, dass Brown ein anderes Amt anstreben könnte, möglicherweise in der Politik. Details über seine Zukunftspläne wird es voraussichtlich am 8. September geben. Dann will er laut der Mitteilung eine Pressekonferenz geben. Brown wurde 1960 geboren, seit 33 Jahren ist er Polizist.

Der Attentäter Micah Johnson hatte Anfang Juli dieses Jahres fünf Polizisten erschossen, bevor er stundenlang von den Einsatzkräften in einer Parkgarage umzingelt wurde. Nach Schusswechseln und Gesprächen mit dem Täter wurde der 25-jährige Afghanistan-Veteran schließlich mittels eines Roboters getötet, der mit Sprengstoff bestückt war.

Brown hatte die Nachricht der Polizistenmorde in Dallas überbracht. Im Dienst erschossene Kollegen sind Teil seiner eigener Biografie: Vor 28 Jahren wurde sein Partner getötet. Als Brown 2010 gerade seinen Chefposten bei der Polizei Dallas angetreten hatte, musste er mitteilen, dass am Vatertag ein junger Polizist erschossen worden war. Der Mörder war Browns eigener Sohn (hier lesen Sie mehr Hintergründe zu Browns Biografie).