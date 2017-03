Frozen-Dead-Guy-Festival in Colorado Opa tot, alle happy

Es gibt ein paar Möglichkeiten, festzustellen, ob ein Städtchen bedeutende Töchter und Söhne hervorgebracht hat. Wenn zum Beispiel der berühmteste Einwohner tot in einem Holzschuppen in einer Tiefkühltruhe lagert, kann man davon ausgehen, dass die anderen kein großer Nachruhm erwartet.

In Nederland, Colorado, leben knapp 1500 Menschen. Seine beschauliche Lage und ein gut ausgebauter Radweg machen den Ort zu einem beliebten Ziel unter Joggern und Radfahrern. 2010 mischte sich die Gemeinde in die Bundespolitik der USA ein, indem sie 259 zu 218 Stimmen beschlossen, dass Marihuana legal ist. Natürlich sind Besitz, Handel und Gebrauch nach Bundesgesetzen noch immer verboten. Aber das Signal war deutlich.

Dass die Droge dort gern konsumiert wird und möglicherweise auch die eine oder andere Idee befeuert hat, kann man sich leicht vorstellen - wenn man von Bredo Morstoel erfährt, Nederlands berühmtesten Einwohner. Und besser bekannt als "Frozen Dead Guy", in etwa: tiefgefrorener toter Typ.

Leiche auf Eis

1989 brachte der Norweger Trygve Bauge den Leichnam seines kurz zuvor verstorbenen Großvaters in die USA. Für die Überfahrt war Opa auf Trockeneis gelagert, um von 1990 bis 1993 bei dem Kryonik-Anbieter Trans Time in flüssigem Stickstoff aufbewahrt zu werden.

1993 wurde Morstoel dann nochmals auf Trockeneis gelegt und nach Nederland verfrachtet, wo der Enkel und dessen Mutter eine eigene Kryonik-Anlage aufbauen wollten. Als Trygve Bauge aus den USA geworfen wurde, weil sein Visum abgelaufen war, kümmerte sich seine Mutter Aud weiter um die Leiche auf Eis.

Mehr als ein Schuppen mit Tiefkühltruhe ist nicht aus dem Projekt geworden. Das und, nun ja, eine der irrsten Touristenattraktionen des Landes.

Sargrennen und Lookalike-Wettbewerb

Denn auch Mutter Aud bekam Ärger mit dem Gesetz, weil sie in einem halbfertigen Haus lebte, das nicht über einen Wasseranschluss und - im Gegensatz zum Tiefkühlschuppen dahinter - nicht mal über Strom verfügte. In ihrer Not berichtete sie einem Lokalreporter von ihrem Geheimnis in der Tiefkühltruhe.

Fast hätte es noch mehr Ärger gegeben. Denn das Aufbewahren von Leichen "im Ganzen oder Teilen" ist verboten. Doch weil sich die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitete und als hervorragende Werbung für Nederland herausstellte, machten die Behörden eine Ausnahme.

Seit 2002 feiern Tausende Fans Jahr für Jahr die "Frozen Dead Guy Days", drei Tage, randvoll mit schrägen Aktionen, wie der Zeitlupenparade, Sarg-Rennen und einem Opa-Bredo-Lookalike-Wettbewerb.

Frohe "Frozen Dead Guy"-Tage!