Gasleck in Wohnhaus vermutet Neun Verletzte nach Explosion in Den Haag

Bei einer mutmaßlichen Gasexplosion in einem Wohnhaus in der niederländischen Stadt Den Haag sind mindestens neun Menschen verletzt worden. Durch die Detonation am Sonntag sei das Haus im Vorort Laakkwartier teilweise eingestürzt, teilten die Rettungskräfte mit. Vier Menschen konnten aus den Trümmern in Sicherheit gebracht werden.

Nachbarn berichteten, sie hätten um 16.30 Uhr einen lauten Knall gehört. Die gesamte Frontpartie des dreistöckigen Gebäudes war daraufhin in sich zusammengebrochen und teilweise auf zwei vor dem Haus geparkte Autos gestürzt. Die Decken krachten aufeinander.

"Schreckliches Unglück"

Erheblichen Schaden gab es auch in den benachbarten Teilen des Wohnkomplexes, wo sich Teile der Außenmauern verschoben hatten. Die Feuerwehr durchsuchte auch diese Häuser nach möglichen Opfern. Im weiten Umkreis der Unfallstelle lagen Glassplitter: Zahlreiche Fenster waren zu Bruch gegangen. Die Bürgermeisterin von Den Haag, Pauline Krikke, sprach von einem "schrecklichen Unglück" und versprach rasche Hilfe.

Zunächst hatte die Feuerwehr nur drei Menschen aus den Trümmern befreien können. Da das Gebäude instabil sei, habe ein vierter Verschütteter "mit großer Vorsicht" geborgen werden müssen, teilten die Retter mit.

Um kurz nach Mitternacht gelang es den Einsatzkräften mithilfe eines Krans auch ihn in Sicherheit zu bringen. Sie zogen den 28-Jährigen schließlich unter einer eingestürzten Decke hervor. "Er wurde zu einem Krankenwagen gebracht", hieß es. Hinweise auf weitere Verschüttete gibt es keine.