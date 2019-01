Deutsche Bahn Verspätungsschal wird versteigert

Der Bahn-Verspätungsschal wird versteigert. Er war auf Twitter bekannt geworden, weil er die Verspätungen farblich darstellen soll, die die strickende Pendlerin bei ihrem Arbeitsweg im Münchner Umland im Jahr 2018 mitmachen musste.

Jeden Tag strickte die Pendlerin zwei Reihen: Bei weniger als fünf Minuten Verspätung nahm sie graue Wolle, bei fünf bis 30 Minuten rosafarbene und bei einer Fahrt, die mehr als 30 Minuten verspätet war, benutzte sie rot.

Türstörungen, Weichenstörungen, Schienenersatzverkehr, ...

Der rote Block in der Mitte entstand während der Sommerferien. Ganze sechs Wochen lang habe die Mutter zwei Stunden pro Fahrt benötigt statt 40 Minuten. Grund war ein Schienenersatzverkehr. Danach: Türstörungen, Weichenstörungen und Verspätungen aus "Zugfolge". Und das alles zum Preis von 175 Euro im Monat. So viel bezahlt die Mutter nach Angaben der Tochter für ihr MVV-Ticket.

Angesichts der vielen Probleme bei der Bahn fand der Schal auf Twitter viele Fans. Zuletzt hatte selbst die Bundesregierung die Bahn ermahnt, Reformen schneller voranzutreiben. Im Juli hatte sich die Pünktlichkeit im Fernverkehr noch einmal verschlechtert: Nur 72,1 Prozent der Züge waren pünktlich - deutlich weniger als die Zielmarke von 80 Prozent.

Weil so viele nachgefragt haben, was jetzt mit dem Schal passiert: Meine Mutter, die sich sehr über die vielen Reaktionen freut, hat sich entschieden, den Schal zugunsten der @Bahnhofsmission zu versteigern: https://t.co/j1vGEryKP4 — Sara Weber (@sara__weber) 7. Januar 2019

Die Einnahmen will die Mutter spenden - und zwar an die Bahnhofsmission. Twitter-Nutzer regten bereits an, dass doch die Deutsche Bahn mitbieten könne. Die aber hat sich bisher aus der Diskussion herausgehalten. Bis zum 14. Januar kann auf Ebay mitgeboten werden, am Montagabend lag das Höchstgebot bei 411 Euro.

In der Beschreibung zu dem etwa 1,50 Meter langen Schal schrieb die Tochter, sie und ihre Mutter seien "total überwältigt von dem positiven Feedback". Als Besonderheit des Versteigerungsobjekts wird angegeben: "Viral-Hit".