Wetter am Wochenende Viel Regen - und der erste Schnee

Der November macht an diesem Wochenende in weiten Teilen Deutschlands seinem zweifelhaften Ruf als Monat der Tristesse und grauen Melancholie alle Ehre. Unbeständiges Wetter und Dauerregen sollen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in den kommenden Tagen von der Küste bis zu den Alpen vielerorts vorherrschen.

Am Samstag sind laut den Meteorologen nur im äußersten Südosten Deutschlands längere sonnige Abschnitte zu erwarten. Vom Oberrhein bis zum östlichen Alpenrand werden dagegen häufig Schauer niedergehen, im Schwarzwald wird es auch Dauerregen geben. Am Sonntag dagegen dürfte es vor allem im Süden und Südosten regnerisch sein, während im Norden und Westen eher mit einzelnen Schauern zu rechnen ist.

Schneefallgrenze sinkt von 600 auf 400 Meter

Zum Wochenanfang sagen die Wetterforscher weiter sinkende Temperaturen voraus - in einigen Gebieten bis auf null Grad. Es bleibt dabei regnerisch. Von etwa 600 Meter Höhe an kommt der Niederschlag als Schnee vom Himmel. In der Nacht zu Montag dürfte es bereits in Höhenlagen von 400 Metern zu Schneeregen oder Schneefall kommen.

In der Nacht zu Dienstag muss bei Tiefsttemperaturen bis minus vier Grad vielerorts mit Glätte durch überfrierende Nässe oder Schneeregen gerechnet werden.

Der Wetterdienst von Jörg Kachelmann sagt für Dienstag sogar einen regelrechten Wintereinbruch vorher und teilt mit, dass es selbst "bis in die tiefsten Lagen" die ersten Schneeflocken geben könne.