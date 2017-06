Tier macht Sachen Feuerwehr rettet Rehkitze aus Versorgungsschacht

In Dortmund hat die Feuerwehr zwei kleine Rehkitze aus einem 1,5 Meter tiefen Schacht befreit. Auf dem Gelände eines ehemaligen Blockheizkraftwerkes waren die Tiere in den Versorgungsschacht gestürzt.

Anwohner entdeckten das junge Rotwild auf der Brache und alarmierten die Feuerwehr, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Mit einer Decke wurden die Tiere befreit - und schließlich unverletzt freigelassen.

Entenküken im Gully , eine Kuh in der Waschmaschinentrommel, ein Stinktier in der Bierdose: Immer wieder stecken Tiere an den seltsamsten Orten - oder in überraschenden Gegenständen - fest. Eine Auswahl der kuriosesten Fälle finden Sie in dieser Fotostrecke: