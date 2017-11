Dortmund Betrunkener soll Frau auf die Straße getreten haben

Mit einem Tritt in den Rücken soll ein betrunkener Mann eine junge Frau auf eine Straße in Dortmund gestoßen haben - dabei wurde sie fast von einem Auto erfasst. "Die 21-Jährige stürzte und hatte Glück, dass ein abbiegendes Auto sie nur knapp verfehlte", sagte die Polizei. Der Angriff auf die Frau, die an einer Ampel gewartet hatte, sei "vollkommen überraschend" gewesen.

Der Polizei zufolge sah sie, als sie sich umdrehte, einen jungen Mann mit einer Weinflasche in der Hand. Anstatt der am Boden liegenden Frau zu helfen, habe der Mann sie angepöbelt. Daraufhin habe die Dortmunderin um Hilfe geschrien und sei in den gegenüberliegenden Imbiss gerannt. Die Polizei nahm den 22-jährigen Tatverdächtigen fest.