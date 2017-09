Brandschutz Dortmund räumt riesigen Hochhauskomplex

Aus Brandschutzgründen will die Feuerwehr in Dortmund die Bewohner eines großen Hochhauskomplexes in Sicherheit bringen. Die Anlage mit mehr als 400 Wohnungen müsse zum Schutz der dort lebenden Mieter geräumt werden, teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Evakuierung ist laut Beschluss des Krisenstabes unumgänglich. Einzelheiten sollen in einer Pressekonferenz am späten Nachmittag bekanntgeben werden.

Mehr als 700 Bewohner müssen ihre Wohnungen verlassen. Laut einer Stadtsprecherin wurden sie über die anstehende Räumung informiert. Die Menschen aus dem Komplex Hannibal II in Dortmund-Dorstfeld sollen laut "Ruhr Nachrichten" für 48 Stunden anderweitig untergebracht werden.

Der Mieterverein Dortmund bezeichnete die Räumung als dramatisch. Viele Instandhaltungsmaßnahmen seien in dem Haus vernachlässigt werden, sagte Geschäftsführer Rainer Stücker. Eine Bestätigung hierfür gibt es bislang nicht.

Im Sommer war bereits in Wuppertal ein Hochhaus wegen Brandschutzmängeln für mehrere Wochen lang geräumt worden. Dies geschah, nachdem im Londoner Grenfell Tower bei einem Hochhausbrand im Juni mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen waren.

Das Bundesbauministerium hatte angekündigt, es wolle prüfen, ob in Deutschland andere Gebäude einem ähnlichen Brandrisiko ausgesetzt sind. Die Bauministerien von Bund und Ländern hatten sich eine bundesweite Datenbank zum Ziel gesetzt.