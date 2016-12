Viele Tote durch Fentanyl Der Drogenhorror von Vancouver

159 Tote durch Drogenkonsum seit Beginn des Jahres allein in Vancouver - angesichts dieser Bilanz fordert die Polizei der kanadischen Stadt eine langfristige und wirksame Strategie, um Konsumenten zu helfen. Einen vorläufigen Tiefpunkt stellte demnach die Nacht von Donnerstag auf Freitag dar, in der allein neun Menschen an einer Überdosis des Schmerz- und Narkosemittels Fentanyl starben. Zum Vergleich: Vancouver hat mit etwas mehr als 600.000 etwa so viele Einwohner wie Stuttgart.

An einer Überdosis Fentanyl starb im April dieses Jahres auch Popstar Prince. Fentanyl ist ein synthetisches Opiod und sehr starkes Schmerzmittel, das bei Krebserkrankungen oder nach Operationen angewendet wird. Es macht sehr schnell abhängig und ist um ein Vielfaches stärker als Morphin, weshalb es als schwer dosierbar gilt. Bereits eine relativ kleine Menge kann zu Atemstillstand und Herz-Kreislauf-Versagen führen.

Die Zahl der Fentanyl-Toten ist vor allem in Kanada und den USA in letzter Zeit stark gestiegen. Es soll bei geschätzt 60 Prozent der Drogentoten dieses Jahres in Vancouver eine Rolle gespielt haben, berichtet die kanadische Tageszeitung "The Globe and Mail". Die Zahl der Konsumenten in der Stadt wird auf rund 1300 geschätzt.

"Stellen Sie sich vor, wegen irgendeiner anderen Ursache würden neun Menschen in unserer Stadt an einem einzigen Tag sterben", sagte der leitende Polizeibeamte Adam Palmer bei einer Pressekonferenz zum Thema Fentanyl. Allein im Monat November seien es 35 Menschen gewesen, berichtet der Fernsehsender CBC. 2015 starben im gesamten Jahr 67 Menschen in der Stadt an Fentanyl.

Palmer forderte eine langfristige Strategie, um Konsumenten zu helfen. Wenn diese Hilfe in einer Entzugseinrichtung suchten, würden sie derzeit mitunter rund 500 Kilometer weiter in die Stadt Armstrong geschickt, weil in Vancouver nicht genug Plätze vorhanden seien. Bis zum Ende des Jahres könnte die Zahl der Drogentoten auf 200 steigen, warnte der Polizist. 2015 habe es im Vergleich elf Morde und 15 Verkehrstote in der Stadt gegeben.