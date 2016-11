Mehr Unfälle Flugsicherung will Drohnenführerschein für alle

Die Zahl der gefährlichen Vorfälle mit Drohnen im deutschen Luftraum hat sich 2016 bereits verfünffacht. Von Januar bis Oktober seien 61 Fälle registriert worden, in denen Drohnen bemannten Fliegern gefährlich nahe gekommen seien, teilte die Deutsche Flugsicherung (DFS) mit. Im gesamten Jahr 2015 habe es nur 14 derartige Zwischenfälle gegeben.

Die DFS fordert daher einen Drohnenführerschein für alle. "Wir brauchen technologisch fortschrittliche Lösungen und angemessene Regeln, damit dieser Fortschritt nicht auf Kosten der Sicherheit geht", teilte Geschäftsführer Klaus-Dieter Scheuerle mit. Bereits ab einem Drohnen-Gewicht von 250 Gramm sollten Piloten nun einen Führerschein machen müssen. Die DFS will außerdem die Gültigkeit des Führerscheins zeitlich beschränken.

1,7-Kilo-Drohne stürzt nur knapp neben Familie auf den Boden

Der erst kürzlich überarbeiteten "Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten" zufolge gilt diese Pflicht jedoch erst für Piloten von Drohnen mit einem Gewicht von mehr als fünf Kilogramm. Drohnen ab 250 Gramm müssen demnach nur mit einer Plakette gekennzeichnet sein, auf der Name und Adresse des Eigentümers stehen. Auch das genügt der DFS nicht: Sie will alle entsprechenden Drohnen in einem zentralen Verzeichnis registrieren.

"Wir als DFS müssen wissen, wer am Himmel unterwegs ist", sagte Scheurle. "Wenn wir unbemannte Luftfahrtsysteme sicher in den Luftverkehr integrieren wollen, ist eine Registrierung unabdingbar." Die meisten Behinderungen durch Drohnen wurden laut DFS zuletzt am Frankfurter Flughafen verzeichnet, gefolgt von den Flughäfen Köln-Bonn und München. Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland derzeit rund 400.000 privat und gewerblich genutzte Drohnen.

Die DFS rechnet damit, dass sich die Zahl bis 2020 auf rund 1,2 Millionen verdreifachen wird. "Drohnen sind auf dem Radar nicht sichtbar und damit ein Alptraum für jede Flugsicherung", sagt DFS-Chef Klaus-Dieter Scheurle. Gemeinsam mit der europäischen Luftsicherheitsbehörde EASA und der Deutschen Telekom will er möglichst allen unbemannten Fluggeräten einen Mobilfunkchip verpassen, um deren Positionsdaten der Flugsicherung zu übermitteln.

Erst am Wochenende war eine Drohne in Deutschland gefährlich abgestürzt: In München prallte ein 1,7 Kilogramm schweres Exemplar in rund 180 Metern Höhe gegen den Olympiaturm und fiel nur knapp neben einer Familie auf den Boden. Die Polizei ermittelt gegen den 36-jährigen Piloten wegen Gefährdung des Luftverkehrs. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Geldstrafe oder bis zu fünf Jahre Haft.