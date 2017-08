"Torch Tower" in Dubai Großbrand in Wolkenkratzer ausgebrochen

Im "Torch Tower" in Dubai ist ein Großbrand ausgebrochen. Das Hochhaus fing in der Nacht zum Freitag Feuer, berichtete unter anderem die Nachrichtenseite "Gulf News". Ein Polizeisprecher sagte dem Onlineportal, der Brand sei in der 9. Etage des 86 Stockwerke hohen Gebäudes ausgebrochen.

Videoaufnahmen und Fotos zeigten, dass es in mehreren Etagen des Wohngebäudes brannte. Das "Dubai Media Office" meldete via Twitter, es habe bisher keine Berichte über Verletzte gegeben. Einsatzkräfte hätten die Bewohner in Sicherheit bringen können, der Brand sei unter Kontrolle. Nähere Einzelheiten sind bisher nicht bekannt.

Dubai Civil Defence: Torch Tower fire brought largely under control. No casualties have been reported so far pic.twitter.com/ETJN3kPu2a — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 3. August 2017

In dem 352 Meter hohen Wolkenkratzer - einem der höchsten in Dubai und weltweit - hatte es bereits 2015 gebrannt. Durch den Rauch wurden damals mehrere Menschen verletzt, Todesopfer gab es nicht.

Der "Torch Tower" im Stadtteil Dubai Marina ist eine der größten Sehenswürdigkeiten des Emirats. Er wurde 2011 fertiggestellt.