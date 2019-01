Der Kampfmittelräumdienst hat am Dienstagabend nach einer umfangreichen Evakuierungsaktion in Düsseldorf eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Das erklärte die Stadt in einer Mitteilung vom Dienstagabend.

Nach dem Fund der amerikanischen Zehn-Zentner-Bombe im Stadtteil Rath hatten rund 7000 Menschen im nahen Umkreis ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen müssen. Auch ein Seniorenheim war betroffen.

In einem äußeren Radius waren weitere 11.000 Menschen aufgerufen, in geschlossenen Räumen zu bleiben. Der Flug- und Bahnverkehr war vorübergehend eingestellt.

Da ist das Ding! Wir danken allen Einsatzkräften für Ihren #EinsatzfuerDuesseldorf! Allen Anwohnern wünschen wir eine sichere und schnelle Heimkehr in die eigenen vier Wände.



Foto: Links seht ihr Jost Leisten, der heute die Bombe entschärft hat. Danke, Jost! pic.twitter.com/oEo8Cf1Gc1 — Stadt Düsseldorf (@Duesseldorf) 29. Januar 2019

Den Angaben zufolge waren insgesamt rund 500 Einsatzkräfte beteiligt. Die Stadt Düsseldorf bedankte sich via Twitter bei ihnen. "Allen Anwohnern wünschen wir eine sichere und schnelle Heimkehr in die eigenen vier Wände."