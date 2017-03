Düsseldorf Verkehrschaos im Rheinland - Weltkriegsbombe entschärft

In Düsseldorf haben Experten eine Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die Arbeiten an dem Sprengsatz hatten sich verzögert, weil nicht alle Anwohner rechtzeitig ihre Häuser verlassen hatten.

In einem Radius von 1000 Metern rund um den Fundort in Düsseldorf waren etwa 8000 Menschen betroffen. Da der Sprengsatz einen schwer einzuschätzenden Langzeitzünder hatte, musste er vor Ort entschärft werden.

Die Behörden hatten wegen der Lage der Bombe in der Nähe des Flughafens ein Verkehrschaos prognostiziert. Der Berufsverkehr war am Morgen auf mehreren Autobahnen ins Stocken geraten, auch Entlastungsstrecken waren stark belastet. "Die Straßen im Norden der Innenstadt sind fast komplett zu", sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Ein Hotel mit rund 250 Gästen war bereits in der Nacht geräumt worden.

Zwei Autobahnen waren teilweise bereits seit Mittwochabend gesperrt, der Bahnverkehr zwischen Düsseldorf und Duisburg wurde zeitweise eingestellt. Auch der Flugverkehr musste für die Entschärfung kurz unterbrochen werden. Die Einschränkungen würden nun nach und nach aufgehoben, erklärte die Stadt.