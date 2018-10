Düsseldorf Mann rettet zwei Nachbarskinder aus brennender Wohnung

Ein Mann hat in Düsseldorf zwei Nachbarskinder aus einer brennenden Wohnung gerettet. Er habe die beiden Jungen am Montagabend mithilfe einer Gartenleiter aus dem ersten Stock des Wohnhauses im Stadtteil Gerresheim ins Freie geholt, teilte die Feuerwehr mit.

Die Kinder, zwei und sieben Jahre alt, mussten demnach nicht in ein Krankenhaus gebracht werden, sondern konnten noch an der Einsatzstelle an die Mutter übergeben werden.

Als die Feuerwehr ankam, war die Wohnung komplett mit beißendem Qualm gefüllt, wie es in der Mitteilung heißt. 30 Einsatzkräfte hätten den Brand nach einer Stunde unter Kontrolle bringen können - die Wohnung sei inzwischen unbewohnbar. Das Feuer war den Angaben zufolge in der Küche ausgebrochen, die Ursache ist bisher unklar.