Tödlicher Unfall bei Duisburg 19-Jähriger aus Auto geschleudert und überfahren

Ein 19-Jähriger ist bei einem Unfall auf der A59 bei Duisburg aus einem voll besetzten Auto geschleudert und überrollt worden. Er habe dabei tödliche Verletzungen erlitten, teilte die Polizei in Düsseldorf mit.

Die vier weiteren Männer im Auto im Alter von 22 und 23 Jahren wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Sie hatten den 19-Jährigen nach ihren Angaben am selben Abend kennengelernt.

Der Fahrer des Wagens habe am frühen Samstagmorgen in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Hochfeld die Kontrolle über das Auto verloren. Das geriet ins Schleudern und überschlug sich. Der Beifahrer wurde aus dem Wagen geschleudert. Er blieb auf der Autobahn liegen und wurde von einem anderen Fahrzeug überfahren. Er starb noch an der Unfallstelle.