Ed Sheeran in NRW Konzertplanung mit Hindernissen

Alles deutete auf ein Happy End für Ed Sheeran und seine Fans hin: Zwar musste das Konzert des Musikers wegen einer seltenen Feldlerche vom Flughafen Essen/Mülheim verlegt werden, in Düsseldorf wurde aber schnell Ersatz gefunden, und die 80.000 Fans durften ihre Karten behalten.

Jetzt regt sich allerdings neuerlicher Protest. Wer sind die entscheidenden Akteure in dieser absurden Aufführung um ein Popkonzert? Der Überblick.

Die Feldlerche

Eigentlich sollte Ed Sheeran am 22. Juli auf dem Gelände des Flughafens Essen/Mülheim auftreten. Das Problem: eine seltene Feldlerche, die dort im Gras brütet. Sie sollte dem Sänger und seinen Fans weichen.

Naturschützer gingen auf die Barrikaden. Hinzu kamen 103 Verdachtsfälle von Weltkriegsbomben auf dem Flugplatz. Schließlich gab die Stadt Essen ihre Pläne auf, und der Veranstalter verlegte das Konzert nach Düsseldorf.

Die Grünen

Neuer Veranstaltungsort für das Konzert ist das Open-Air-Gelände auf dem Messe-Parkplatz 1 in Düsseldorf, nur 20 Kilometer vom Flughafen Essen/Mülheim entfernt. Rund 100.000 Besucher finden auf der Fläche Platz. Der "D.Live Open Air Park" soll in Düsseldorf als neuer Veranstaltungsort mit dem Konzert von Ed Sheeran eingeweiht werden.

Doch es gibt Widerstand: Für die Open-Air-Fläche fehlten die Baugenehmigung inklusive der Gutachten zu Verkehr, Sicherheit, Lärm und Artenschutz, heißt es in einem offenen Brief der Grünen an Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel.

Vor dem Konzert sollen auf dem Gelände zudem 100 der 3000 Parkplatzbäume gefällt und 60 bis 80 umgesetzt werden. Auch dafür liegt laut den Grünen bislang keine Genehmigung vor. Wie die "Rheinische Post" berichtete, wolle Geisel sämtliche Genehmigungen bis zum Konzert einholen, an anderen Orten sollen außerdem bis zu 300 neue Bäume gepflanzt werden.

Die Kirmesbesucher

Wenn das schon alles wäre, stünde dem Konzert sicher nichts mehr im Weg. Aber nein: Die Show von Popstar Ed Sheeran am 22. Juli fällt auf dasselbe Datum wie das Finale der Rheinkirmes. Ausgerechnet. 150.000 Besucher werden der "Bild" zufolge erwartet.

Die Kirmes ist zwar links- und das Konzert rechtsrheinisch, die Rheinbahn habe in den Vorjahren aber immer den Messe-Parkplatz 1 für Besucher genutzt, die zur Kirmes pendelten. Kirmes und Konzert sollen jeweils um 23 Uhr enden. Eine Alternative für die Pendler gibt es laut "Bild" bislang nicht.

Die Kleingärtner

Bleiben noch die Kleingärtner, die wegen des Konzerts nun ebenfalls den Aufstand proben. Die Mitglieder des Kleingartenvereins an der Messe fürchten, dass die Konzertbesucher ihren Müll in die Anlagen werfen.

Auch die geplanten Baumfällaktionen auf dem Messegelände verärgern die Hobbygärtner: "Wegen brütender Vögel dürfen zwischen März und September keine Bäume gefällt werden", sagte Peter Vossen, Vorsitzender des Stadtverbandes der Kleingärtner, der "Bild". "Die Stadt darf sich da nicht einfach selber Ausnahmen wegen eines einzigen Konzertes genehmigen."

Bleibt abzuwarten, ob Ed Sheeran sein Konzert auf dem neuen Gelände geben kann. Oberbürgermeister Thomas Seidel gibt sich optimistisch: "Wir haben jetzt einen eng getakteten Terminplan", sagte er der "Rheinischen Post". Den will er für Superstar Ed Sheeran unbedingt einhalten.