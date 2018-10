Ein Jahr #MeToo Was wurde aus ... Harvey Weinstein?

Viele der Geschichten ähneln sich: Der Filmmogul Harvey Weinstein soll junge Frauen auf sein Hotelzimmer bestellt haben, wo er mit ihnen allein war, sich dann vor ihnen nackt gezeigt und etwa eine Massage gefordert haben. Einige Frauen konnten sich aus der Situation retten, andere offenbar nicht. Es gibt Schilderungen, wonach Weinstein seine mutmaßlichen Opfer zum Oralverkehr zwang, mehrere Frauen soll er vergewaltigt haben.

Über Jahrzehnte ging das wohl so, viele wollen davon gewusst haben, niemand protestierte dagegen öffentlich. Warum?

Zwei Dinge setzte Weinstein offenbar ein, damit seine Opfer nicht die Stimme erhoben: seine Macht im Filmbusiness - und Geld. So soll er den Schauspielerinnen gedroht haben, wenn sie sich nicht gefällig zeigten, würde das ihrer Karriere schaden. Einigen, an denen er sich vergangen haben soll, soll er anschließend Geld angeboten haben, damit sie schweigen.

Weinstein streitet die Vorwürfe ab

Erst am 5. Oktober 2017 wird der Fall durch einen Bericht in der "New York Times" öffentlich. Darin melden sich unter anderem die Schauspielerinnen Rose McGowan und Ashley Judd zu Wort. Weinstein veröffentlicht ein Statement, in dem er einräumt, "Schaden angerichtet" zu haben. Die Missbrauchsvorwürfe streitet er aber ab. Später verschärft Schauspielerin McGowan ihren Vorwurf: Auf Twitter schreibt sie, sie sei von Weinstein vergewaltigt worden. Auch das streitet er ab.

Wenige Tage nach der ersten Enthüllung gibt es einen weiteren Bericht, dieses Mal im Magazin "New Yorker", in dem 13 weitere mutmaßliche Opfer zitiert werden; drei von ihnen werfen Weinstein Vergewaltigung vor. Eine der Frauen ist die italienische Schauspielerin Asia Agento. Sie berichtet von einem Vorfall, der sich 1997 in Südfrankreich abgespielt haben soll. Auch die Schauspielerinnen Angelina Jolie und Gwyneth Paltrow berichten, von Weinstein sexuell belästigt worden zu sein. Seine Frau, Designerin Georgina Chapman, verlässt ihn.

Vom Hashtag zur Bewegung #MeToo war als Bewegung bereits vor einem Jahrzehnt von der Aktivistin Tarana Burke auf der Plattform MySpace ins Leben gerufen, um das Bewusstsein für sexuelle Gewalt in der Gesellschaft zu stärken. "Ich habe nie eine Vision gehabt, die die Welt ändern sollte. Ich habe nur versucht, mein Umfeld zu verändern", sagte Burke dem Sender NBC. "Dies ist erst der Anfang. Es ist nicht nur ein Moment, es ist eine Bewegung. Jetzt beginnt die Arbeit erst richtig." Auch Kathryn Mayorga sah sich nach eigenen Angaben von der #Metoo-Bewegung bestärkt, ihre Vorwürfe gegen Fußballstar Cristiano Ronaldo öffentlich zu machen. Sie wirft ihm vor, sie vor neun Jahren in einem Hotelzimmer anal vergewaltigt zu haben. Zwar unterschrieb sie zunächst einen Vertrag zur Geheimhaltung gegen eine Zahlung von 375.000 Dollar. Dagegen will sie nun aber gerichtlich vorgehen - der Vorfall habe sie all die Jahre nicht losgelassen, sagt sie. Ronaldo bestreitet die Anschuldigungen. Die italienische Schauspielerin Asia Argento war eine der ersten Frauen, die Weinstein öffentlich beschuldigten. Ihrer Darstellung nach hatte Weinstein sie 1997 in einem Hotelzimmer um eine Massage gebeten und dann ihre Beine auseinandergedrückt. Gegen ihren Willen sei es zum Oralsex gekommen. Später hätten sie und Weinstein mehrmals einvernehmlichen Sex gehabt. Allerdings habe sie gefürchtet, wenn sie nicht mit Weinstein schlafe, würde er ihre Karriere torpedieren. Heute, ein Jahr später, sieht sich Argento selbst Missbrauchsvorwürfen ausgesetzt. Der Schauspieler Jimmy Bennett behauptete, sie habe mit ihm geschlafen, als er 17 Jahre alt war - sexuelle Handlungen sind im Bundesstaat Kalifornien unter 18 Jahren strafbar. Agento hatte zunächst alles abgestritten, räumte zuletzt aber Geschlechtsverkehr mit Bennett ein. Auch in dem Fall floss angeblich Schweigegeld. Engste Mitstreiterin von Argento war lange die Schauspielerin Rose MCGowan. Ihre Geschichten ähneln sich: McGowan, die Weinstein öffentlich der Vergewaltigung bezichtigt, berichtet ebenfalls, er habe sie in seinem Hotelzimmer überwältigt und Oralsex an ihr erzwungen. "Ich erstarre - wie eine Statue", schreibt McGowan in ihrem Buch, in dem sie ihre Erfahrung später detailliert beschreibt. Weinstein nennt sie darin ein "Monster". Mit Argento hat sie inzwischen aber ebenfalls öffentlich gebrochen. Am 27. August veröffentlichte sie ein ausführliches Statement, in dem sie unter anderem schrieb, es sei traurig, eine Freundin zu verlieren. Argento drohte ihr daraufhin mit einer Klage. Mit einem Tweet zum Skandal um Weinstein hatte US-Schauspielerin Alyssa Milano die #MeToo-Debatte angestoßen. Ihrer Meinung nach erfüllt die Bewegung darum immer noch seinen Zweck: Probleme zu erkennen und zu diskutieren. Der gesellschaftliche Wandel sei noch nicht vollendet: #MeToo sei "immer noch stark und am wachsen". Die Tatsache, dass Menschen weiterhin andere für ihre Taten - ob es nun männliche oder weibliche Täter seien - zur Verantwortung ziehen, sei für sie ein Zeichen, dass die Bewegung funktioniere und vorankomme. Das "Time"-Magazine kürte die Bewegung Ende 2017 zur "Person des Jahres". Auf dem Cover waren Frauen wie Schauspielerin Ashley Judd, Sängerin Taylor Swift und die Software-Entwicklerin Susan Fowler zu sehen. Judd hatte gemeinsam mit anderen Frauen den Fall Weinstein losgetreten. Swift hatte erfolgreich einen Radiomoderator verklagt, der sie begrapscht hatte. Fowler hatte eine Unternehmenskultur voller Sexismus beim Fahrdienstanbieter Uber beschrieben, die Firmenchef Travis Kalanick schließlich aus dem Amt trieb. Die Enthüllungen über sein mutmaßliches Fehlverhalten gegen Frauen markierten einen Wendepunkt: Harvey Weinstein, ehemaliger US-Filmproduzent. Mehr als 80 Frauen werfen ihm mittlerweile vor, sie belästigt, missbraucht oder vergewaltigt zu haben. In New York muss er sich wegen einigen wenigen Fällen dafür vor Gericht verantworten, auch in Los Angeles und Großbritannien wird gegen ihn ermittelt. Er streitet weiter alles ab. Wann ein Urteil gegen ihn gesprochen wird, ist noch offen. Einer der ersten Fälle, in denen eine hochrangige Person im Zeichen der #Metoo-Bewegung verurteilt wurde, ist der US-Schauspieler Bill Cosby ("The Cosby Show"). Ausgerechnet der "Vater Amerikas" soll über Jahre Frauen betäubt und sich an ihnen vergangen haben. Ein Gericht sprach ihn der schweren sexuellen Nötigung in drei Fällen schuldig. Nun muss der 81-Jährige mindestens drei Jahren Haft verbüßen. Die Gefängnisstrafe hat er bereits angetreten. Kevin Spacey muss sich hingegen nicht vor einem Gericht in Kalifornien verantworten. Die Ermittler hatten Vorwürfe eines Mannes geprüft, der angegeben hatte, 1992 von Spacey belästigt worden zu sein. Der Fall sei aber verjährt. Im vergangenen Herbst waren etliche Übergriffsvorwürfe gegen den "House of Cards"-Star Spacey vorgebracht worden. Der Schauspieler Anthony Rapp (46, "Star Trek: Discovery") hatte angegeben, als 14-Jähriger belästigt worden zu sein. Spacey hatte sich laut einer Sprecherin 2017 in therapeutische Behandlung begeben. "Was auf der Casting Couch begann, hat seinen Weg gefunden bis hin zum Obersten Gericht“, schreibt der „Economist“ - und bezieht sich damit auf den Einfluss der #Metoo-Bewegung auf den Fall des Richterkandidaten Brett Kavanaugh, der unter anderem einer versuchten Vergewaltigung beschuldigt wird. Bei einem ähnlichen Fall in den Neunzigerjahren, als Anita Hill Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen einen Kandidaten für einen Richterposten am Obersten Gericht vorbrachte, wurde sie von Reportern massiv sexistisch diffamiert. Ein solches Verhalten ist in der Post-#Metoo-Ära nicht mehr denkbar. Christine Blasey Ford, die gegen Kavanaugh vor dem Justizausschuss des US-Senats aussagte, war im Vorfeld aber ebenfalls heftigen Angriffen bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt.

Heute werfen Weinstein mehr als 80 Frauen sexuelle Belästigung, Missbrauch und Vergewaltigung vor. Über eine Sprecherin lässt Weinstein laut "Vanity Fair" wissen, dass er eine 45-tägige Therapie gegen seine Sexsucht frühzeitig beendet hat, und nicht, wie vorher berichtet, abgebrochen habe. Die Sprecherin kündigt an, dass Weinstein zusätzlich noch Programme absolvieren werde, die sich um "suchtgetriebenes Verhalten", den Umgang mit Wut und Ernährung drehen.

Nicht nur privat, auch beruflich ist Weinstein schon kurz nach den ersten Veröffentlichungen erledigt. Die Organisation hinter den Oscars, die Academy of Motion Picture Arts and Sciences ist unter den ersten, die Weinstein ausschließt. In einem Statement heißt es: "Es geht hier um ein tief verstörendes Problem, das in unserer Gesellschaft keinen Platz hat."

Mitte Oktober 2017 tritt Weinstein vom Vorsitz seiner Firma zurück, die ein halbes Jahr später Insolvenz anmeldet und im Juli 2018 verkauft wird. Schauspieler wie Julia Roberts, Brad Bitt und Quentin Tarantino hatten zuvor wegen ausstehender Schulden vor Gericht darauf gedrängt, mit dem Verkauf noch länger zu warten.

Zu Beginn der Enthüllungen soll Weinstein einem Reporter gesagt haben, er wolle sich eine Auszeit nehmen und dann wieder im Business arbeiten. Das verdeutlicht, wie sehr er das Ausmaß seines Falls verkannte - und auch falsch einschätzte, wie stark sich das gesellschaftliche Klima verändert hatte.

Die Wut war schon seit der Wahl von Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA da. Einen Tag nach dessen Amtseinführung, am 21. Januar 2017, zogen mehr als eine halbe Million Demonstranten beim Women's March durch Washington, landesweit sollen es doppelt so viele gewesen sein. Sie protestierten gegen einen Präsidenten, den selbst eine Tonaufnahme nicht den Wahlsieg kostete, in der er damit prahlt, Frauen in den Schritt zu fassen. 16 Frauen erhoben Vorwürfe gegen ihn wegen sexuellen Fehlverhaltens - bis heute sind die Fälle nicht aufgeklärt.

Weltweite Solidarität durch #MeToo

Die Anschuldigungen gegen Weinstein rückten das Thema der sexuellen Gewalt gegen Frauen Monate später erneut in den Fokus der Öffentlichkeit, als die Demonstrationen schon wieder abgeebbt waren. Der Filmmogul wurde zum Symbol für etwas, das viele Frauen erlebt haben - nun entschieden sie sich, nicht länger zu schweigen. Schauspielerin Alyssa Milano rief im Netz Frauen, die sexuelle Belästigung oder Missbrauch erlebt haben, auf, ihre Erfahrungen mit dem Zusatz #MeToo bei Twitter zu posten und zu teilen. Der Hashtag wurde millionenfach benutzt.

Die Nachrichtenseite Vox.com listet mittlerweile 219 Fälle auf, in denen Schauspieler, Firmenchefs und andere prominente Männer des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt werden.

Weinstein wurde inzwischen vor einem Gericht in New York angeklagt. Es geht um Vorwürfe der Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch und Belästigung. Im Mai meldete sich Weinstein selbst bei der Polizei. Einen Tag später kam er auf Kaution frei; eine Million Dollar musste er dafür hinterlegen. Sein mutmaßliches Opfer McGowan spricht dennoch von einem "großartigen Tag für seine Opfer". Weinstein drohen bis zu 25 Jahre Haft. Er plädierte auf "nicht schuldig".

Auch in Los Angeles und Großbritannien wird derzeit gegen ihn ermittelt. Im Vereinigten Königreich liegen belastende Aussagen von elf Frauen vor. Mindestens eine deutsche Schauspielerin ist ebenfalls unter den Anklägerinnen.

Weinsteins nächste Gerichtsanhörung in New York ist im November.