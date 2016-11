Mittelamerika Erdbeben erschüttert El Salvador und Nicaragua

Rund 120 Kilometer vor der Küste von El Salvador bebte die Erde mit einer Stärke von 7,2, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte.

Die Behörden des Landes hatte zunächst eine Tsunami-Warnung ausgerufen, nahm diese aber nun wieder zurück. Bisher gab es keine Hinweise auf Schäden oder Opfer.

Die Erschütterungen waren auch in Nicaraguas Hauptstadt Managua sowie im Nachbarland Costa Rica zu spüren.

Nur eine Stunde zuvor war der Hurrikan "Otto" im Süden Nicaraguas an Land getroffen. Der Wirbelsturm der Kategorie Zwei brachte heftigen Wind und starken Regen über die Karibikküste.

Mittelamerika liegt am sogenannten "Ring of Fire" (Ring aus Feuer) rund um den Pazifik. In dieser hufeisenförmigen Zone befindet sich weltweit etwa die Hälfte aller aktiven Vulkane. Längs des "Ring of Fire" treffen verschiedene Erdplatten aufeinander und es kommt zu Verschiebungen. Die Folge sind Vulkanausbrüche, Erdbeben und Tsunamis. Die Region gilt als eine der geologisch gefährlichsten Zonen. Etwa 90 Prozent aller Erdbeben ereignen sich hier.