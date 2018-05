Asylbewerber aus Ellwangen Togoer nach Italien abgeschoben

Der Togoer, der Anfang Mai in Ellwangen festgenommen worden war, ist nach Italien abgeschoben worden. Nach SPIEGEL-Informationen startete der Flieger des Mannes um 9.30 Uhr in Frankfurt. Bundespolizisten hatten den 23-Jährigen gegen fünf Uhr morgens aus dem Abschiebegefängnis in Pforzheim abgeholt.

Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht den Eilantrag des Asylbewerbers gegen seine Abschiebung nach Italien abgewiesen. Die Verfassungsbeschwerde sei "bisher mangels ausreichender Begründung unzulässig". Der Anwalt des Mannes hatte in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde eingereicht. Die einstimmige Entscheidung des Gerichts ist unanfechtbar.

Der Fall des Togoers hatte vor rund zwei Wochen bundesweit für Aufsehen gesorgt. Er war bei einem Großeinsatz der Polizei in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen festgenommen worden. Einen ersten Versuch zur Festnahme hatten die Beamten drei Tage zuvor aufgegeben, weil rund 150 Bewohner die Polizei bedroht, bedrängt und so die Abholung gewaltsam verhindert haben sollen.