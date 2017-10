Suche in Emmerich Bekannter identifiziert Mann mit Gedächtnisverlust

Die Polizei hat einen Mann identifiziert, der durch Emmerich in Nordrhein-Westfalen geirrt war. Der Mann habe nicht mehr gewusst, wer er ist, teilte die Polizei mit. Er sei am Sonntagabend nahe der Grenze zu den Niederlanden umhergeirrt und habe an einer Haustür geklingelt, sagte ein Sprecher. Als zufällig vorbeikommende Bundespolizisten ihn auf der Straße entdeckten, habe er sich lediglich daran erinnert, in einem Gebüsch aufgewacht zu sein.

Nach einem Aufruf der Polizei mit einem Foto konnte der Mann inzwischen als 53-Jähriger aus dem Kreis Recklinghausen identifiziert werden. Ein Bekannter habe das Foto erkannt und sich bei der Polizei gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Details müssten in Vernehmungen ermittelt werden. Rettungskräfte hatten den Mann mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein kompletter oder auch nur teilweiser Gedächtnisverlust kann nach einem traumatischen Erlebnis wie einer Gewalttat, einem Unfall oder einem Schlaganfall eintreten. Auch dauerhafter Stress, Angst oder Depressionen können Auslöser für eine Amnesie sein.