Emmy-Verleihung Küren Sie den schönsten Look!

Wann immer sehr viele, sehr bekannte Frauen in sehr auffälligen Kleidern über einen roten Teppich schreiten, wird nach Trends gesucht, nach den schönsten und den schrecklichsten Roben. Nun wurde in Los Angeles der Fernsehpreis Emmy verliehen, zur Gala kamen naturgemäß sehr viele, sehr bekannte Frauen - und unter modischen Aspekten fällt eine Einteilung ausnahmsweise recht schwer. Es gab zu viel von allem: knallbunt und einfarbig, dezent und pompös, zu viel Stoff und zu wenig. Hier nur einige Beispiele.

Kategorie "Grün": Tina Fey und Amy Poehler gelten als zwei der witzigsten Frauen in der US-Comedy-Branche. Sie lernten sich schon zu Uni-Zeiten kennen, später standen sie gemeinsam für "Saturday Night Live" vor der Kamera, sie haben auch schon gemeinsam die Emmys moderiert. Zur diesjährigen Verleihung kam Fey in einem froschgrünen, ärmellosen Kleid mit V-Ausschnitt. Poehler entschied sich ebenfalls für grün - ihr Kleid samt capeartigem Oberteil war im Gegensatz aber mit Glitzersteinchen besetzt und erinnerte in Verbindung mit der Goldgliedkette, den Goldarmreifen und der goldenen Clutch eher an Oma Ilse.

Kategorie "Gelb": Als Protagonistin in der TV-Serie "Unbreakable Kimmy Schmidt" trägt Ellie Kemper stets bonbonfarbene Kleidung, die eher an Kindergarten als Galaveranstaltung erinnern. Für die Emmys entschied sie sich nun - wenige Wochen nach der Geburt ihres Babys - für eine taillierte Jenny-Packham-Robe in Gelb, dazu kam dezenter Schmuck von Neil Lane. Auch Laura Carmichael, bekannt aus "Downton Abbey" trug Gelb: Das Oberteil sollte vermutlich an eine Weste erinnern, dabei war aber einer der unteren Teile seitlich hochgeklappt und festgesteckt. Zurück blieben viele Fragezeichen.

Kategorie "Unentschieden": Apropos Fragezeichen: Anna Chlumsky ("Veep") trug ein schulterfreies, rosafarbenes Mini-Sackkleid, dessen Saum an den Oberschenkeln endete - hintendran war allerdings noch eine ellenlange Schleppe genäht. Das Kleid sicherte ihr einen Platz in den Worst-dressed-Listen. Bei Sarah Hyland ("Modern Family") funktionierte der Mix-Look aus dem Hause Monique Lhuillier besser: Sie trug eine enge schwarze Hose zum trägerfreien Top, dessen Stoff an den Seiten bis auf den Boden ragte.

Das waren nur einige der modischen Highlights der diesjährigen Emmy-Verleihung. Im Folgenden können Sie Ihren Lieblingslook küren. Und so geht’s: Sie sehen zwei Fotos im Vergleich. Klicken Sie auf das Outfit, das Ihnen besser gefällt. Das andere verschwindet, ein neues erscheint - wieder können Sie das Ihrer Meinung nach schönere Outfit anklicken. Am Ende bleibt der Siegerlook übrig.