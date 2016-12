Provinz Aceh Mehrere Tote bei Erdbeben in Indonesien

Bei einem Erdbeben der Stärke 6,4 sind in der indonesischen Provinz Aceh mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden zahlreiche Gebäude in der Region Pidie Jaya auf Sumatra beschädigt, Dutzende Menschen werden noch unter den Trümmern vermutet. Das teilte der Chef der Katastrophenschutzbehörde in Aceh mit.

"Wir haben drei Bagger in die zerstörten Stadtteile geschickt, die Betonwände heben können", sagte Suyitno, der wie viele Indonesier nur einen Namen trägt. Tausende Menschen waren in Panik auf die Straße gerannt.

Nach Angaben örtlicher Behördenvertreter überraschten die Erschütterungen viele Bewohner der muslimisch geprägten Region bei den Vorbereitungen zum Morgengebet. Nach Angaben von Seismologen war das Beben fast in der gesamten Provinz Aceh zu spüren. Es wurde aber keine Tsunami-Warnung ausgegeben.

DPA/USGS Karte mit Epizentrum des Bebens

In Indonesien bebt die Erde häufig. Der südostasiatische Inselstaat liegt in einer seismologisch aktiven Zone, wo es immer wieder zu Erschütterungen und Vulkanausbrüchen kommt. In Aceh gab es bei dem gewaltigen Erdbeben und Tsunami Weihnachten 2004 verheerende Zerstörungen. Damals starben rund um den Indischen Ozean etwa 230.000 Menschen, allein 180.000 davon auf Sumatra. Das Epizentrum des damaligen Bebens der Stärke 9,1 lag vor der Westküste Sumatras.