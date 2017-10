"Hotel Mama" Im Dorf der Nesthocker

Ganz im Süden von Thüringen, zwischen dem Nordufer der Werra und der Bundesstraße 89, liegt der schönste Ort der Welt. Jedenfalls in der Welt von Anna-Maria Linke. Die 29-Jährige hockt in einem Korbstuhl vor einem hellbraunen Haus am Rand von Heßberg. Das Dorf im Kreis Hildburghausen ist eine kleine Anhäufung von Fachwerk- und Einfamilienhäuschen auf exakt 5,69 Quadratkilometern: eine Kirche, eine Feuerwehr, ein Heimatverein. Hier will Anna-Maria, rot gefärbtes Haar, grauer Kapuzenpullover, für immer leben.

SPIEGEL ONLINE Anna-Maria Linke

"Hier zieht kaum jemand fort", sagt sie. Fast alle ihre Freunde würden ebenfalls noch im Elternhaus wohnen. Die Studentin kichert, als wäre es anstößig, daheim zu leben, dann sagt sie: "Man sieht halt immer dieselben Leute, und das ist schön."

Langeweile? Nein, Beständigkeit. Sie liebe das, sagt Anna-Maria, "die gleiche Küche, das gleiche Wohnzimmer, alles gleich". In ihrem Elternhaus habe sich in all den Jahren fast nichts geändert, zum Glück: "Das Bekannte ist mir lieber als das Unbekannte."

Viele junge Leute zieht es nach der Schulzeit in die Welt hinaus, sie entscheiden sich für ein Work-and-Travel-Jahr in Australien, eine Au-Pair-Stelle in Kanada oder ein Erasmus-Semester in Spanien. Nie war es für Deutsche so einfach, so günstig in die Ferne zu ziehen. Und doch wohnen Abertausende auch als Erwachsene noch in ihrem Kinderzimmer. Warum?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.