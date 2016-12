Elterncouch Kinder optimieren? Nein danke

Babyschwimmen, Bioernährung, musikalische Früherziehung: Kinder werden von ihren Eltern immer verbissener durchoptimiert. Dabei ist doch ihr Faible für Chaos das Tollste an den Mini-Anarchos.

Patrick ruft an. Ich kenne ihn schon seit der Schulzeit. Früher, die Römer müssen gerade Gallien erobert haben, haben wir über Partys und Musik gesprochen, inzwischen reden wir eigentlich nur noch über Kinder.

Ich habe zwei Jungs, anderthalb und vier, Patrick ist gerade zum zweiten Mal Vater geworden. Zur Geburt hat ihm irgendein Witzbold das Buch "Optimiertes Babymanagement" geschenkt. Ein Betriebswirt hat es geschrieben, Unterzeile: "Den Elternalltag mit betriebswirtschaftlichen Methoden perfektionieren". Und ich denke an meine Söhne Oliver und Frederik, die mir jeden Tag aufs Neue beweisen, dass Erziehung das ist, was passiert, während ich daran scheitere, ein Vorbild zu sein.

Deutschlands Geburtenrate ist so hoch wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Der gefühlte Anspruch an Eltern allerdings auch - vor allem der Anspruch der Eltern an sich selbst: Laisser-faire war mal, moderne Eltern haben so ihre Pep-Guardiola-Momente. Fahrradfahren mit zwei, bilinguale Vegan-Kita und später natürlich Harvard (übrigens: mein Sohn Oliver hatte schon mit einem Jahr einen Arztkoffer und weiß ihn zu benutzen). Dazu Pekip, Babyschwimmen, musikalische Früherziehung und Brei-kochen-wir-nur-selber-ist-alles-bio.

Babymanagement ist nur der Anfang

Wer nicht selbst nach Perfektion strebt, wird spätestens am zweiten Tag nach der Geburt daran erinnert: Tipps, Regeln und gute Ratschläge erfahren ja eine gewisse Inflation, wenn man Kinder bekommt. Ob Eltern, Großeltern, entfernte Cousinen, die sich plötzlich wieder melden und tendenziell viel bis alles besser wissen, oder Kollegen, die einem beim Mittagessen erklären, warum Kinder bis zum soundsovielten Monat gestillt werden müssen, nicht vor dem soundsovielten Monat in die Kita gegeben und keinesfalls im soundsovielten Monat gegen Masern geimpft werden sollten - sie alle haben Hinweise parat.

Und dann die Ratgeberbücher - das mit dem Babymanagement ist ja nur der Anfang: Sie heißen "Huch, mein Kind wächst", "Das perfekte Kind in drei Schritten" oder "Das Japan-Modell - warum Kinder mehr brauchen als Liebe". Oder so ähnlich. In denen kann ich dann nachlesen, warum Oliver mit acht Monaten echt schlecht geschlafen hat. Also vermutlich. Wahrscheinlich. Kann aber auch schlicht am Wetter, der politischen Großlage oder dem Vollmond gelegen haben.

Sehr hilfreich sind auch die Tabellen mit altersgestaffelten Entwicklungsstufen, die Ihr Kind gefälligst erreicht haben sollte, wenn Sie es nicht gleich zur Logo-, Physio- oder Ergotherapie anmelden wollen.

Zum Heulen, zum Lachen, zum Ausrasten

Wir wollen ja schließlich alle nur das Beste für unsere Kinder, das Optimum. Im Fitnessstudio optimiere ich meinen Bizeps, die Rücken- und natürlich Bauchmuskulatur. Apps optimieren meinen Alltag, mein optimiertes Entertainment übernimmt das Netflix-Abo. Und dank optimierter Algorithmen weiß Amazon noch vor mir, was ich als nächstes bestellen möchte.

Der Weg zur Arbeit, die Kalorien vom Mittagessen, Konferenzen, Outdoorjacken - alles durchoptimiert. Nur Frederik und Oliver verweigern sich dem hartnäckig. Stellen jeden sorgsam geklöppelten Zeitplan auf den Kopf. Das Wohnzimmer sowieso. Machen Nächte kürzer und verregnete Sonntagnachmittage länger.

Wenn ich von den beiden eins gelernt habe, dann: Gelassenheit. Denn Kinder sind nun mal die Kampfansage an Kategorien wie Ordnung, allgemeinen Lebensernst oder Pünktlichkeit. Sind zum Heulen, zum Lachen, zum Ausrasten, Jubeln und Verrücktwerden und das alles meistens gleichzeitig.

Sowas von gar nicht optimiert.

Und gerade deshalb sowas von optimal.