Nach der Geburt "Es muss einen Vaterschutz geben"

Heute soll es um die erste Zeit mit dem Kind gehen. Und dazu gleich mal eine Arbeitsthese: Schon die ersten Wochen zeigen, dass es Väter leichter haben. Denn trotz Umgewöhnung, Stress und Schlafmangel, können Männer schnell wieder in ihren Alltag zurück. Sie gehen ins Büro oder feiern, während Mütter ihr Leben oft radikal umstellen.

Drei Väter - ein Podcast #3 - Die ersten Wochen: Der Vater hat es leichter Abonnieren

Apple Podcasts Spotify Deezer Google RSS

Alle Podcasts

Aber ist es so einfach? Die ersten Tage mit dem Kind sind auch für den Mann extrem wichtig. Gilt es doch, eine erste Bindung aufzubauen. Brauchen deshalb vielleicht auch Männer eine Art Vaterschutz? Gesetzlich garantiert und bezahlt?

"Ich finde es wichtig, dass Kinder von Anfang an die gleiche Nähe von beiden Eltern bekommen", sagt uns ein Vater. Eberhard Schäfer, Therapeut am Väterzentrum in Berlin, warnt: "Es gibt schon noch einen Unterschied zwischen einem frischgebackenen Vater und einer frischgebackenen Mutter. Der Vater hat das Kind erst mal nicht gekriegt. Den Unterschied würde ich gern so sichtbar lassen."

In den ersten beiden Folgen haben wir, Jonas Leppin, Axel Rahmlow und Markus Dichmann, über das Rollenbild des Vaters und die Geburt gesprochen (Hören Sie hier Folge eins: "Die Geburt: Mittendrin und nur Statist" und Folge zwei: Rollenbilder: "Ich wollte nicht Vater werden"). In der dritten Folge von "Drei Väter - ein Podcast", dem neuen Podcast von SPIEGEL ONLINE, geht es um das neue Leben mit Kind.

Wir sprechen über den Rollenwechsel, den wir als Väter erleben: "Viele Väter tun sich schwer. Ich habe schon oft gehört: Den ganzen Tag mit dem Kind, das ist schon langweilig. Aber natürlich nur hinter vorgehaltener Hand", sagt einer von uns. Dennoch: "Auch bei mir ist nach den ersten zwei Monaten ein Heimweh nach dem alten Leben gekommen."

"Ich kann mir manchmal ein Leben ohne unsere Kleine schon gar nicht mehr vorstellen", sagt dagegen ein anderer. Wir sprechen von der Sehnsucht nach Exzessen und über Mütter, die schnell wieder feiern gehen.

In Folge drei "Die ersten Wochen: Der Vater hat es leichter" treffen wir außerdem einen Vater, der in den ersten Tagen nach der Geburt kaum zu Hause war, weil er sich keine Auszeit im Beruf nimmt. Wie er und seine Freundin damit umgehen, erzählen sie bei einem Treffen. Und wir lernen eine Mutter kennen, die sich zu Beginn so viele Sorgen gemacht hat, dass sie die Verantwortung für das neue Baby nur sehr schlecht abgeben konnte. Was das mit ihr und dem Vater gemacht hat, sagt sie im Interview.

Sebastian Schneider "Drei Väter - ein Podcast" mit Jonas Leppin, Axel Rahmlow und Markus Dichmann (v.l.)

Was ist im Jahr 2019 ein guter Vater? Jede Woche will sich SPIEGEL ONLINE mit "Drei Väter - ein Podcast" dieser Frage nähern. Wir sprechen über Erwartungen an uns selbst, über Ansprüche von Müttern und der Gesellschaft. Dafür gehen wir raus, beobachten in Reportagen Väter, Mütter, Kinder oder sprechen mit Psychologen und Hebammen.

Dieser Podcast entsteht mit Unterstützung des Podcastlabels Viertausendhertz. Viertausendhertz produziert selbst Podcasts - zum Beispiel das Interviewformat "Elementarfragen". Hören Sie hier ein Gespräch mit dem Psychiater und Kabarettisten Manfred Lütz ("Irre - Wir behandeln die Falschen") über psychische Krankheiten, wo sie beginnen und weshalb sie noch immer stigmatisiert sind.

Wie abonniere ich diesen Podcast?

Sie finden "Drei Väter - ein Podcast" jeden Dienstag auf SPIEGEL ONLINE (einfach oben auf den roten Play-Button drücken) und auf den bekannten Podcast-Plattformen.

Sie können diesen Podcast kostenlos hören, wo und wann Sie wollen. Gehen Sie zum Beispiel auf Apple Podcasts und iTunes, Spotify, Soundcloud oder Overcast. Abonnieren Sie den Podcast, indem Sie den "Folgen"- oder "Abonnieren"-Button drücken. Verpassen Sie keine Folge mehr.

Für alle weiteren Podcatcher und Podcast-Apps finden Sie hier den RSS-Feed des Podcasts.

Sie wollen uns etwas sagen? Haben Fragen? Lob? Oder Kritik? Dann schreiben Sie uns an drei.vaeter@spiegel.de. Oder hinterlassen Sie uns gern eine Podcast-Review auf iTunes!