Essen Brieftasche bringt Vater und Tochter wieder zusammen

Ein Polizist aus Essen verliert im Urlaub am Bodensee sein Portemonnaie, eine ehrliche Finderin gibt es ihm zurück. Noch bevor er den Verlust selbst überhaupt bemerkt, erhält er einen Anruf. Eine Frau hatte die Geldbörse, in der auch sein Dienstausweis steckte, an einem Steg gefunden. Sie informiert die Dienststelle, der Polizist bekommt seine Brieftasche zurück. Bis hierhin eine schöne, aber keine besondere Geschichte.

Um sich zu bedanken, ruft der Polizist daraufhin die Finderin an. Bei dem Telefonat stellt sich heraus, dass die Finderin ihren Vater seit 40 Jahren nicht mehr gesehen hat. Sie wisse nicht einmal, ob er noch lebe, sagt die Frau laut einer Mitteilung der Polizei - nur, dass er zuletzt in Essen gewohnt habe. Danach bekommt die Geschichte ein echtes Happy End.

Der Polizist recherchiert daraufhin die letzte bekannte Anschrift des vermeintlich verschwundenen Mannes und sucht dessen Wohnung auf. Dort trifft er tatsächlich den Vater der Finderin an. "Von der Situation zunächst beeindruckt, freute sich der Rentner", schreibt die Polizei auf Facebook. "Und vielleicht", heißt es dort weiter, "gibt es schon bald eine Familienzusammenführung."