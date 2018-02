Umstrittener Beschluss Essener Tafel hält vorerst an Aufnahmestopp für Ausländer fest

Die Essener Tafel zur Verteilung von Lebensmittelspenden an Bedürftige hält trotz heftiger bundesweiter Kritik an ihrem Aufnahmestopp für Ausländer fest. Es werde innerhalb der nächsten zwei Wochen ein Runder Tisch gegründet, um über die künftige Lebensmittelverteilung nachzudenken, teilte der Vorstand des Vereins nach einer außerordentlichen Sitzung mit. Eine Sprecherin der Stadt Essen sagte, dass bei dem Runden Tisch eine Neuregelung gefunden werden solle.

Es bestehe aber weiter Einigkeit, dass Alleinerziehende, Senioren und Familien mit minderjährigen Kindern im Mittelpunkt stehen sollten, hieß es in der Mitteilung der Tafel weiter.

Der Verein in Essen, der Lebensmittelspenden kostenlos an registrierte Empfänger von Sozialleistungen verteilt, vergibt neue Berechtigungskarten seit dem 10. Januar vorübergehend nur noch an Bürger mit deutschem Ausweis. Die Tafel wurde dafür heftig kritisiert - unter anderem vom nordrhein-westfälischen FDP-Integrationsminister Joachim Stamp und Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Bundesweit entbrannte eine Debatte über die Entscheidung. Der Vorsitzende der Tafeln in Deutschland, Jochen Brühl, sprach von einer unglücklichen Entscheidung - und forderte einen stärkeren Einsatz der Politik gegen Armut. Unbekannte hatten am Wochenende Türen und Lastwagen der Essener Einrichtung mit Parolen wie "Nazis" beschmiert.

Die Essener Tafel begründete den Aufnahmestopp mit einem großen Anteil an Ausländern, nämlich rund drei Viertel. Gerade ältere Nutzerinnen sowie alleinerziehende Mütter hätten sich von den vielen fremdsprachigen jungen Männern in der Warteschlange abgeschreckt gefühlt, hatte der Vereinsvorsitzende Jörg Sartor gesagt.

Bei diesen Männern habe er teilweise auch "mangelnden Respekt gegenüber Frauen" beobachtet. Auch fehle manchem die hierzulande übliche "Anstellkultur" in der Schlange - sprich: es wurde sich vorgedrängelt. Laut Sartor war der Aufnahmestopp von vorneherein als befristete Maßnahme geplant.

Die Essener Tafel verteilt jede Woche in 13 Verteilstellen Lebensmittel an rund 6000 Menschen. Darüber hinaus beliefert die Tafel eigenen Angaben zufolge knapp 110 soziale und karitative Einrichtungen wie Mittagstische in sozialen Brennpunkten oder Anlaufstellen für Obdachlose mit weiteren rund 10.000 Menschen. Bundesweit verteilen die Tafeln regelmäßig Lebensmittel an bis zu 1,5 Millionen Bedürftige.

