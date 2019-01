Schleswig-Holstein Familie löst nach Bunker-Erkundung Giftgasalarm aus

Auf eigene Faust hat ein Familienvater mit seinen beiden Söhnen am Sonntag einen Bunker im ostholsteinischen Eutin erkundet. In der verlassenen Militäranlage fanden sie vier leere alte Prüfröhrchen zum Nachweis des Giftgases Phosgen. Sie begaben sich vorsorglich in ein Krankenhaus. Nun stellen sich die Glasbehälter als harmlos heraus.

Die Ärzte in der Klinik hatten auch Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil sie davon ausgingen, dass der Vater und seine Söhne mit dem Giftgas in Kontakt gekommen seien. Gefahrgutexperten stellten die Röhrchen mit der verdächtigen Beschriftung daraufhin sicher und untersuchten sie.

Wie die Polizei in Lübeck berichtete, handelte es sich um falschen Alarm. Die verdächtigen Behälter waren leer.

Die Existenz des Bunkers ist nach Angaben der Polizei in der Umgebung allgemein bekannt, er galt jedoch als nicht mehr zugänglich. Nach dem Vorfall will sich das Ordnungsamt um eine endgültige Versiegelung der Anlage kümmern.

Phosgen ist eine hochgiftige Chlorverbindung, die bei niedrigen Temperaturen verdampft und ätzend ist. Beim Einatmen verursacht das Gas schwerste Lungenschäden. Im Ersten Weltkrieg wurde es als chemischer Kampfstoff eingesetzt.