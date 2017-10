Hans Georg Voskamp ist ein Mann, der im Alltag nicht viel redet, nur dann, wenn das Gespräch auch zu etwas führt. Ein Sachlicher, der sich vom Schiffsjungen zum Kapitän bei einer Hamburger Reederei hochgearbeitet hat und sich für die Seefahrt nicht aus Neugier auf fremde Länder entschied, sondern weil ihm die Routine des Unterwegsseins gefällt: In Malta lässt er sich immer die Haare schneiden, die längste Strecke von Europa nach Melbourne gefällt ihm besonders, weil in den 28 Tagen im Meer jeder Büroalltag in die Ferne rückt.

Als er am 3. Oktober 2013 auf seiner Route von Thessaloniki nach Malta auf Ruaa trifft, fährt Voskamp seit 43 Jahren zur See und hat noch nie Flüchtlinge gerettet. In den kommenden Jahren werden auch Handelsschiffe Zehntausende aus Seenot retten müssen, Crews miterleben, wie vor ihren Augen Babys ertrinken. 2013 ist das Ausmaß noch nicht absehbar. Voskamp weiß um die Lage in Syrien, sie erinnert ihn an die Neunzigerjahre, als er zwischen Golf von Mexiko und Atlantischem Ozean Ausschau hielt nach Flößen, weil viele Kubaner in die USA flohen. Jetzt erwartet er keinen Rettungseinsatz, aber er denkt an die Möglichkeit.

Den 3. Oktober erinnert er wie jeden anderen Tag auf See. Um halb 7 klingelt Voskamps Telefon: der Weckruf vom Offizier, der in der Nacht über das Boot wachte. Um 7 trinkt Voskamp die erste Tasse Kaffee auf der Brücke, nach dem Kontrollgang arbeitet er Heuerabrechnungen ab. Mittagessen gibt es um 11.30 Uhr, danach bestellt Voskamp Proviant oder kümmert sich um Personalpapiere, und wenn es abends keinen Filmabend gibt, liest er auf seiner Kammer noch ein bisschen Zeitung.

Schon am zweiten Tag auf dem Meer verliert man das Gefühl für Raum und Zeit, sagt Ruaa.

Den Schritt aufs Boot macht man noch selbst, danach wird alles schnell zu einer Frage des Schicksals. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Sie hofft, dass sie schlafen kann, weil sie sich in der Dunkelheit noch verlorener vorkommt. Sie isst eine Dattel, erbricht sie wieder. Sie spürt am nassen Fleck am Bein, dass sich der Sitznachbar in die Hose gemacht hat.

Nur noch die Gedanken an die, die nicht dabei sind, bleiben. Falls sie ertrinken: Wird der Vater sich für immer schuldig fühlen? Werden sich die Geschwister je von der Trauer erholen?