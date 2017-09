Flüchtlinge im Interview "Ich gebe Deutschland alles, was es von mir möchte"

Bahram, 20, aus Afghanistan



Was erhoffen Sie sich von Deutschland?



In Afghanistan musst du machen, was die Familie sagt. Das geht nicht, finde ich. Hier gibt es dieses Problem nicht. Ich kann einfach entscheiden, was ich will und meine eigene Zukunft finden. Es ist allein meine Sache. Deutschland kann mir dabei helfen. Am meisten würden sie jedoch helfen, wenn sie keine Waffen exportieren würden.



Was möchten Sie Deutschland geben?



Ich mache gerade den Bundesfreiwilligendienst. Ich arbeite in einem Generationenhaus und suche den Kontakt zu Menschen. Ich weiß, dass ich hier nicht so leben kann wie in Afghanistan, es ist eine andere Kultur. Das will ich weitergeben an andere Flüchtlinge. Ich habe Energie, ich bin jung. Und irgendwann will ich Pilot werden.