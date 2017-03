Langzeitprojekt bei SPIEGEL ONLINE Das sind die neuen Europäer

In Spanien gehen 160.000 Menschen auf die Straße, um gegen die harte Asylpolitik der konservativen Regierung zu protestieren. In Deutschland entscheiden die Wähler bei der Bundestagswahl im September auch, wie einverstanden sie mit Angela Merkels Flüchtlingspolitik sind. Und in Frankreich kann Marine Le Pen, die gegen Einwanderer hetzt, auf einen Erfolg bei der Präsidentschaftswahl im März hoffen.

Die Integrationspolitik prägt die politische Debatte in Europa. Selbst angehört werden die Geflüchteten dabei aber selten: Wie sieht ihre Lebensrealität aus in einem Europa, das gespalten ist zwischen Willkommenskultur und zunehmendem Rechtspopulismus? Wie prägt sie dieses Europa? Und wie verändern wiederum sie ihre neue Heimat?

Um diese Fragen zu beantworten, kooperiert SPIEGEL ONLINE für das Projekt The New Arrivals mit drei europäischen Zeitungen: "The Guardian" aus Großbritannien, "El País" aus Spanien und "Le Monde" aus Frankreich. Jedes Medium begleitet in den kommenden 18 Monaten Flüchtlinge oder Einwanderer.

In den kommenden Monaten wollen wir Texte und Informationen austauschen, um Einblicke in die Flüchtlings- und Einwanderungspolitik der unterschiedlichen Länder zu geben. Das Projekt wird durch das European Journalism Centre (EJC) mit Mitteln der Bill & Melinda Gates Foundation unterstützt.

Für das Projekt begleitet SPIEGEL ONLINE die syrische Familie Abu Rashed. Die Flucht über das Mittelmeer, die Zeit in der Flüchtlingsunterkunft im niedersächsischen Friedland und der erste Schock über deutsche Bürokratie in der Ausländerbehörde liegen hinter ihnen - aber wie geht es weiter?

Das ist Familie Abu Rashed Sana Abu Rashed, 15, Schülerin, erinnert die Flucht aus Syrien vor zwei Jahren mit ihrem Vater und ihrer Schwester Ghena (rechts) nur in Bruchstücken. Jetzt wird sie in Lüneburg zwischen Koran- und Realschule erwachsen, ihre Helden: Rapper wie Kurdo, der singt: "Ich hab' andere Vision / Einwandern mit nix, auswandern mit Million". Die Heimatstadt Damaskus ist für sie noch immer das Größte, zugleich sagt sie über Angela Merkel: "Die ist voll nett." Ghena Abu Rashed, 17, Schülerin, trägt ihren Glauben mit Stolz: Als sie für ein Praktikum in einem Krankenhaus vorsprechen wollte, sagte eine Schwester ihr: "Mit Kopftuch nehmen wir dich nicht." Ghena ging, vergessen kann sie die Frau aber nicht - eines Tages will sie ihr die Meinung sagen. Mohammad Abu Rashed, 20, Praktikant, sucht noch seinen Weg im Leben; seine Freizeit verbringt er im Fitnessstudio, beim Fußball und Feiern. Ist das Jungsein hier anders als in Damaskus? Mohammad sagt: "Die Jugendlichen trinken hier Alkohol. Und in Syrien hat man mit 23 schon eine eigene Familie, hier studiert man vielleicht noch." Ruaa Abu Rashed, 23, ist der Stolz der Familie. Sie hat in Deutschland die Chance auf ein Medizinstudium, die ihr in Damaskus wegen des Kriegs verwehrt blieb. In einem Studienkolleg im Harz bereitet sie sich auf die Uni vor - und ist zerrissen zwischen neuer Freiheit und dem Heimweh nach der Familie. Mutter Nusayba Qrqash, 54, ausgebildete Laborantin, verbrachte mit ihrer Tochter Ruaa und ihrem Sohn Mohammad sieben Tage in einem Holzboot im Mittelmeer, bis sie ein deutscher Tanker rettete. Bis heute erträgt sie den Anblick von offenen Gewässern nicht. Obwohl es ihre vier Töchter und zwei Söhne in Sicherheit geschafft haben, bleibt Nusayba in Sorge - ihre Eltern leben noch immer in Damaskus. Wie baut man eine Zukunft, wenn man mit der Vergangenheit nicht abschließen kann? Vater Umar Abu Rashed, 55, bewirtschaftete in Damaskus einen Bauernhof, groß wie sieben Fußballfelder. Jetzt verbringt er die Zeit, die ihm neben dem Deutschkurs bleibt, in seinem Schrebergarten. Er sagt: "Wir vergessen nicht, was Deutschland uns gegeben hat." Trotzdem macht es ihm zu schaffen, dass er sein Geld nicht mehr selbst verdienen kann, sondern vom Jobcenter abhängig ist. In den kommenden 15 Monaten wird SPIEGEL ONLINE die Familie Abu Rashed begleiten - wie prägt sie die deutsche Gesellschaft? Und wie verändern sie das Zusammenleben in Deutschland?

In einer ersten Reportage begleiten wir Ruaa Abu Rashed: Die 23-Jährige träumt vom Medizinstudium, doch der Weg dahin ist hart - in einem Studienkolleg im Harz kämpft sie zwischen Leistungsdruck, Heimweh und neuer Freiheit für ihre Chance.

Die zweite Chance Maria Feck / SPIEGEL ONLINE Neue Serie "The New Arrivals": Ruaas Weg Im Syrien-Krieg konnte Ruaa Abu Rashed nicht Ärztin werden. In Deutschland muss sie für ihren Traum hart arbeiten - das kann sie, sie ist stark. Meistens.

"The Guardian" begleitet in den kommenden 18 Monaten einen afghanischen Vater mit seinem Sohn - auf der Flucht wurden sie an der türkisch-iranischen Grenze vom Rest der Familie getrennt, jetzt leben sie im englischen Derby und kämpfen mit der Ungewissheit: Was geschah mit den anderen? Die ganze Geschichte können Sie hier lesen (auf Englisch).

"El País" porträtiert die Fußballmannschaft "Alma de África" im südspanischen Jerez de la Frontera, die u.a. von Einwanderern aus Marokko, Senegal und Kamerun gegründet wurde. "Alma de África gibt mir keine Arbeit, aber Lebensfreude", sagt der 26-jährige Issa Abdou. Alle Texte über das Team finden Sie hier (auf Spanisch).

"Le Monde" berichtet, wie eine sudanesische Familie in der französischen Provinz ankommt. Weil sonst fast niemand in das entlegene 850-Einwohner-Dorf zieht, entsteht eine besondere Atmosphäre der Gastfreundschaft. Hier finden Sie die Texte von Le Monde (auf Französisch).