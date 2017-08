Syrische Flüchtlingsfamilie Plötzlich ist die verlorene Tochter wieder da

Eine große Lücke klafft in dieser Familie, vorwurfsvoll, anklagend symbolisiert durch einen leeren Stuhl, auf dem eigentlich Reem sitzen sollte, die älteste Tochter. Aber Reem wurde 2013 von ihrer Familie getrennt, bei einem Bombenanschlag auf ihrer eigenen Hochzeit.

Das Bild ist Teil der Serie "Lost Family Portraits", für die der italienische Fotograf Dario Mitidieri 2015 zwei Flüchtlingslager in der Bekaa-Ebene im Libanon besuchte. Jedes seiner Familienporträts weist mindestens eine solche Lücke auf: ein freier Stuhl, eine leere Stelle im Bild, eine schmerzhafte Erinnerung an die Schwestern, Väter, Söhne, die getötet wurden, vermisst werden oder in Syrien zurückgeblieben sind. (Die Foto-Serie sehen Sie hier)

Das Fotoprojekt, für das Mitidieri 2016 unter anderem mit dem World Press Photo Award ausgezeichnet wurde, war Teil einer gemeinsamen Kampagne der englischen Hilfsorganisation CAFOD (Catholic Agency for Overseas Development) und der Kreativagentur M&C Saatchi mit dem Ziel, Gelder für syrische Flüchtlinge zu sammeln. Eineinhalb Jahre später sind Mitarbeiter von CAFOD im Juni in den Libanon zurückgekehrt, um herauszufinden, was aus den Familien geworden ist.

Die meisten der Stühle wären heute ebenso leer wie damals. Doch es gibt auch Hoffnung: Nach vier Jahren ohne Lebenszeichen haben die Eltern von Reem vor wenigen Wochen erstmals wieder etwas von ihrer Tochter gehört. Über Facebook konnte Reem die Profile ihrer Familie ausfindig machen und so Kontakt aufnehmen. "Ich bin sehr glücklich", sagt Vater Mohammed. "Vier Jahre lang wussten wir nichts über sie. Als wir herausfanden, wo sie ist, haben wir zwei ganze Tage lang nur telefoniert."

Vorerst wird es beim Telefonieren bleiben: Im Moment ist Reem noch in der Türkei, gemeinsam mit ihrem Ehemann und den zwei gemeinsamen Kindern. Um ihre Familie im Libanon besuchen zu können, muss die 22-Jährige zunächst einen Pass bekommen. Wie gut die Chancen auf ein baldiges Widersehen stehen, sei schwer zu sagen, sagt Laura Ouseley, eine Mitarbeiterin von CAFOD.

So groß die Freude über die wiedergefundene Tochter ist, so groß bleibt auch die Unsicherheit, mit der Reems Familie tagtäglich zu kämpfen hat: "Wir haben nicht das Gefühl, hier noch sonderlich sicher zu sein", sagt Mohammed. "Wir haben immer Angst, dass wir den Ort, an dem wir leben, irgendwann räumen müssen. Die Lage wird schlimmer."

Weil die libanesische Regierung den Bau von Flüchtlingscamps verboten hat, lebt die Familie wie die meisten syrischen Flüchtlingsfamilien in einer inoffiziellen Siedlung. Mit mehr als einer Million Flüchtlinge zählen die Vereinten Nationen den Libanon als das drittgrößte Aufnahmeland nach der Türkei und Pakistan. "Über die letzten Jahre hat die Situation für die meisten syrischen Flüchtlinge im Libanon stagniert oder sich verschlechtert", fasst Ouseley zusammen.

Seit nun sieben Jahren herrscht in Syrien ein zerstörerischer Bürgerkrieg, ein Ende ist nicht in Sicht. Es wird dauern, bis sich zumindest einige der Lücken in den geflohenen Familien schließen. Viele werden für immer bestehen bleiben.