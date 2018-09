Debatte über Zuwanderung Einsame Krakeeler

Eine laute Minderheit, die sich für "das Volk" hält, will dem Land eine Asylkatastrophe einreden. Eine Studie zeigt, dass dies bei der Mehrheit der Menschen nicht verfängt - also zurück in die Wirklichkeit, bitte.

AFP Kundgebung von "Pro Chemnitz" (am 7. September)