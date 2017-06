Flüchtlingsheim am Grenzweg Ausflug ins Digitale

Im Internet surfen, eine E-Mail schreiben: Viele Flüchtlinge müssen dies erst mit Unterstützung ehrenamtlicher Helfer lernen. Im Kurs zeigt sich, dass der Weg bis zum sicheren Umgang mit einer Suchmaschine weit ist.

An einem Mittwochabend trägt die Afghanin Parnian Rashidy ein Kopftuch, ausnahmsweise. Sonst fallen ihre langen schwarzen Haare offen über die Schultern. "Ramadan", sagt sie zur Erklärung. Der islamische Fastenmonat ist vermutlich auch der Grund dafür, dass nur sieben Bewohner der Erstaufnahme Hamburg-Rahlstedt zum Computerkurs erschienen sind. Vier Stammkunden und drei neue Teilnehmer; der Rekord lag laut Kursleiterin Vanessa Tran bei 18 Personen im Kurs.

Seit März bringen Vanessa Tran und ihr Lebensgefährte Roland Gerwat mittwochs von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr Flüchtlingen die digitale Welt näher. Die Teilnehmer sollen lernen, E-Mails zu schreiben, zu beantworten, Anhänge zu verschicken, beschreibbare PDFs auszufüllen und selber Dokumente anzulegen. Alles Fähigkeiten, die auch für die Kommunikation mit Behörden oder eine Bewerbung um eine Wohnung nützlich sind.

Parnian Rashidy gehört zu den regelmäßigen Teilnehmerinnen des Kurses. Sie spricht nur wenig Deutsch, aber ganz gutes Englisch, deshalb ist ihr das Alphabet vertraut. Sie hat bereits ein E-Mail-Konto angelegt und hilft nun ihrem Tischnachbarn, dessen Benutzernamen einzutippen. Er ist auch Afghane, und er muss nicht nur die Logik von Browser und Passwörtern verstehen. Er lernt auch gerade erst Deutsch.

Durst und Hunger hat er auch. Vanessa Tran hat Parnian Rashidy den Auftrag gegeben, ihm eine Mail mit einem Link zu einem Schreiblernprogramm zu schicken. Vanessa Tran hilft ihm, es zu öffnen. Nun tippt er den Rest der Stunde Buchstabenfolgen aus f und j ab - die Tasten liegen beim Zehn-Finger-System unter dem Zeigefinger.

Die Kursteilnehmer verwenden Chromebooks, zur Verfügung gestellt vom "Projekt Reconnect", einer Kooperation der gemeinnützigen Organisation NetHope und Google. Susanne Behem-Loeffler, Ehrenamtskoordinatorin in der von den Maltesern geführten EA Rahlstedt, ist "begeistert von den Möglichkeiten, die die Chromebooks eröffnen". Inzwischen werden die Laptops im Erstorientierungskurs eingesetzt, in Zukunft sollen sie auch für die Alphabetisierung genutzt werden.

Die Chromebooks werden zentral von den Organisationen gesteuert. Auf ihnen wird nichts gespeichert, sie ermöglichen nur den Zugang ins Internet. Deshalb konnte der Kurs auch erst starten, nachdem das WLAN in der EA Rahlstedt installiert war.

Vanessa Tran und Roland Gerwat hatten sich schon im Oktober bei Susanne Behem-Loeffler gemeldet. Weil er seinen "Beitrag zur Hilfe und zur Integration" leisten wolle, sagt Roland Gerwat, und weil er "einfach neugierig" auf die Menschen sei. Vanessa Tran hat schon als Jugendliche Kindern von Asylbewerbern ehrenamtlich Nachhilfe gegeben.

Menschen vom Grenzweg

Susanne Behem-Loeffler

SPIEGEL ONLINE Ihr Job als Ehrenamtskoordinatorin ist es, Freiwillige für die Arbeit in der EA Rahlstedt zu gewinnen: Menschen, die den Flüchtlingen Deutsch beibringen, mit ihnen Sport, Musik oder Theater machen, die mit den Kindern basteln oder mit Frauen nähen. Sie kümmert sich auch um Ehrenamts-Aktivitäten außerhalb der Unterkunft und vermittelte zum Beispiel Murad eine Theaterhospitanz.

Mena Rytlewski

SPIEGEL ONLINE Sie studierte in Hamburg Sozialökonomie und arbeitete lange mit Behinderten. Dann bewarb sie sich bei den Maltesern, und seit Januar 2017 leitet sie in der EA Rahlstedt das Sozialmanagement. Sie ist Ansprechpartnerin für die Bewohner, vermittelt Traumatisierte an Ärzte oder zuständige Behörden, sorgt für den sozialen Frieden in der Unterkunft.

Familie Rashid

SPIEGEL ONLINE Ashna, Awat sowie ihre Kinder Dekan, Mohammed und Divan sind irakische Kurden. Sie flohen 2015 vor Morddrohungen im Zusammenhang mit einer Blutfehde, die schon Dekans Zwillingsschwester das Leben kostete. Im Februar 2017 zog die Familie aus der EA Rahlstedt in eine Hamburger Folgeunterkunft. Dekan besucht einen Berufsvorbereitungskurs, Mohammed geht in die Waldorfschule und Divan in eine Grundschule. Der Asylantrag der Familie wurde abgelehnt, sie haben Widerspruch eingelegt und warten auf ihren Prozess.

Murad

SPIEGEL ONLINE Vor den mordenden Terrortruppen des IS floh der irakische Jeside im August 2014 mit seiner Familie Hals über Kopf ins Sindschar-Gebirge und später in die Autonome Region Kurdistan. Da er dort keine Perspektive für sich sah, kam er 2015 nach Hamburg. Seit November 2016 ist er als Flüchtling anerkannt und besucht einen Integrationskurs. Außerdem dreht er einen eigenen Film, in dem er seinen Blick auf Flüchtlinge in Deutschland dokumentieren will. Derzeit sucht er zudem einen Halbtagsjob.

Safouh Hussain

SPIEGEL ONLINE Schon 2012 verließ er mit seiner Familie Damaskus und floh in den Libanon, denn seine Mutter ist Libanesin. Der Syrer machte in Beirut Abitur und entschloss sich danach, eine neue Perspektive in Deutschland zu suchen. Deutsch brachte er sich mit Internet-Kursen selbst bei, seit Dezember 2016 besucht er einen Integrationskurs. Er ist als Flüchtling anerkannt und möchte im Herbst 2017 ein Studium beginnen. Anfang April 2017 hat er die EA Rahlstedt verlassen und ist in eine eigene Wohnung in Hamburg umgezogen.

Olav Stolze