Flüchtlingsheim am Grenzweg Die Neuen kommen

Der Belegungsstopp ist aufgehoben, jetzt kommen weitere Flüchtlinge in die Erstaufnahme am Hamburger Grenzweg. Die Leitung des Heims hofft auf viele Kinder, damit der Betrieb der Kita gesichert ist.

Flüchtlingsheim am Grenzweg Arnold Morascher

Simeon Rehr, Leiter des Unterkunftsmanagements in der Erstaufnahme (EA) Rahlstedt, macht einen Rundgang über das Gelände. Mal schauen, ob alles gut vorbereitet ist. Am nächsten Tag sollen 39 neue Bewohner kommen, in den nächsten Wochen soll die Zahl der Bewohner auf 500 steigen. Mehr als 100 Kantinenstühle hat Rehr bestellt, Stahl-Etagenbetten waren genug da. Beschaffung, Poststelle, Werkstatt, IT, Zusammenarbeit mit dem Caterer, dem Wachdienst und dem Reinigungsunternehmen - das alles gehört zu Rehrs Aufgabenbereich.

Menschen vom Grenzweg Safouh Hussain SPIEGEL ONLINE Schon 2012 verließ er mit seiner Familie Damaskus und floh in den Libanon, denn seine Mutter ist Libanesin. Der Syrer machte in Beirut Abitur und entschloss sich danach, eine neue Perspektive in Deutschland zu suchen. Deutsch brachte er sich mit Internet-Kursen selbst bei, seit Dezember 2016 besucht er einen Integrationskurs. Er ist als Flüchtling anerkannt und möchte im Herbst 2017 ein Studium beginnen. Anfang April 2017 hat er die EA Rahlstedt verlassen und ist in eine eigene Wohnung in Hamburg umgezogen. Olav Stolze Arnold Morascher Für die Malteser leitete Olav Stolze ab Herbst 2015 schon die Flüchtlings-Notunterkunft in der Turnhalle Rugenbarg und zog mit den verbliebenen Bewohnern im Oktober 2016 in die Erstaufnahme in Hamburg-Rahlstedt um, die er seitdem leitet. Ihm unterstehen Unterkunftsmanagement, Sozialmanagement und Technischer Dienst in dem Flüchtlingsheim. Susanne Behem-Loeffler SPIEGEL ONLINE Ihr Job als Ehrenamtskoordinatorin ist es, Freiwillige für die Arbeit in der EA Rahlstedt zu gewinnen: Menschen, die den Flüchtlingen Deutsch beibringen, mit ihnen Sport, Musik oder Theater machen, die mit den Kindern basteln oder mit Frauen nähen. Sie kümmert sich auch um Ehrenamts-Aktivitäten außerhalb der Unterkunft und vermittelte zum Beispiel Murad eine Theaterhospitanz. Mena Rytlewski SPIEGEL ONLINE Sie studierte in Hamburg Sozialökonomie und arbeitete lange mit Behinderten. Dann bewarb sie sich bei den Maltesern, und seit Januar 2017 leitet sie in der EA Rahlstedt das Sozialmanagement. Sie ist Ansprechpartnerin für die Bewohner, vermittelt Traumatisierte an Ärzte oder zuständige Behörden, sorgt für den sozialen Frieden in der Unterkunft. Familie Rashid SPIEGEL ONLINE Ashna, Awat sowie ihre Kinder Dekan, Mohammed und Divan sind irakische Kurden. Sie flohen 2015 vor Morddrohungen im Zusammenhang mit einer Blutfehde, die schon Dekans Zwillingsschwester das Leben kostete. Im Februar 2017 zog die Familie aus der EA Rahlstedt in eine Hamburger Folgeunterkunft. Dekan besucht einen Berufsvorbereitungskurs, Mohammed geht in die Waldorfschule und Divan in eine Grundschule. Der Asylantrag der Familie wurde abgelehnt, sie haben Widerspruch eingelegt und warten auf ihren Prozess. Murad SPIEGEL ONLINE Vor den mordenden Terrortruppen des IS floh der irakische Jeside im August 2014 mit seiner Familie Hals über Kopf ins Sindschar-Gebirge und später in die Autonome Region Kurdistan. Da er dort keine Perspektive für sich sah, kam er 2015 nach Hamburg. Seit November 2016 ist er als Flüchtling anerkannt und besucht einen Integrationskurs. Außerdem dreht er einen eigenen Film, in dem er seinen Blick auf Flüchtlinge in Deutschland dokumentieren will. Derzeit sucht er zudem einen Halbtagsjob.

Und natürlich das Belegungsmanagement: Familien und alleinreisende Frauen haben einen gemeinsamen Trakt, alleinreisende Männer sind in Wohnblock 4 untergebracht.

Im ersten Stock des Verwaltungstrakts steht schon die blaue Box bereit, darin die Umschläge mit Aufnahmebögen und Schlüsseln für die Container-Zimmer. Für eine Digitalisierung dieser Daten fehlten die finanziellen Mittel, sagt Rehr, der Management im Gesundheitswesen studiert hat. Aber das selbst entwickelte System funktioniere gut. An der Wand hängt eine Magnettafel mit kleinen kopierten Fotos der Bewohner. Auch wenn die acht Mitarbeiter des Unterkunftsmanagements wenig direkten Kontakt mit den Flüchtlingen hätten, sagt Rehr, so sollten sie trotzdem in der Lage sein, die Bewohner mit ihren Namen anzusprechen.

Ein Stück daneben ist eine Tafel angebracht, auf der notiert ist, um wieviel Uhr wieviele Flüchtlinge aus welcher Unterkunft in Rahlstedt ankommen. Zwei bis drei Tage im Voraus erfahre er von der städtischen Tochterfirma "Fördern&Wohnen", wenn Flüchtlinge in die EA Rahlstedt verlegt werden.

Nur noch 450 Flüchtlinge sind in Hamburg in sogenannten prekären Unterkünften wie ehemaligen Baumärkten untergebracht, zwölf Erstaufnahmen werden 2017 geschlossen. Denn es kommen durchschnittlich nur noch rund 400 Flüchtlinge pro Monat in die Hansestadt. Die Malteser hoffen, dass viele Familien unter den Neuankömmlingen sind: Wenn es zu wenige Kinder gibt, droht die Schließung der Kita in der EA Rahlstedt.

Die Bettwäsche wird vernichtet

Am nächsten Tag fährt dann der weiße Reisebus vor, wie immer steht in roten großen Buchstaben "Hansarundfahrt" auf der Seite. Olav Stolze, der Leiter der EA Rahlstedt, begrüßt die Ankommenden. Es sind Familien aus dem Irak, sie wurden aus der Erstaufnahme M16 in Nostorf/Horst, Mecklenburg-Vorpommern, nach Rahlstedt verlegt - die Unterkunft war vor Jahren umstritten, weil Asylbewerber gegen ihrer Ansicht menschenunwürdige Unterbringung protestiert hatten.

Ein Iraker, der jetzt im Infopoint der EA Rahlstedt eincheckt, zeigt ein Video: Da krabbelt ein Insekt über eine Wand. Fotos zeigen Kinderbeine mit Bissen. Der Mann betrachtet bei Google gefundene Fotos von Wanzen und sagt, ja, genau, das seien die Insekten gewesen. Vorsichtshalber wird später in Nostorf/Horst die Bettwäsche der Familie vernichtet.

Mit seiner Frau und drei Kleinkindern bezieht der Mann dann zwei Containerzimmer. Es gefalle ihm in der EA Rahlstedt "hundertmal besser als in Horst", sagt er. So gut wie in Schweden sei es hier, dort hatte er mit seiner Familie schon rund ein Jahr verbracht. Doch dann wurden sie nach Deutschland "rückgeführt", weil sie hier mit ihren Fingerabdrücken registriert worden waren.

Seinen Namen möchte der Mann nicht nennen, er habe zu viel hinter sich - und vor allem sei sein Asylantrag noch nicht entschieden. Dann erzählt er auf Englisch, dass er im irakischen Tal Afar als Dolmetscher für die US-Armee gearbeitet und mehrere Anschläge überlebt habe. Er zeigt Einschlüsse in seiner Hand, von Schrapnellen, sagt er.

Später habe er in Bagdad einen Supermarkt geführt, sich aber mit den Amerikanern überworfen und alles zurücklassen müssen, auch die Ware im Wert von 250.000 Dollar. Er sei nach Tal Afar zurückgekehrt und dort den Drangsalierungen und Drohungen des IS ausgesetzt gewesen, sogar Bomben hätten sie vor seinem Haus gezündet. 2013 sei er mit Frau und Baby in ein Auto gestiegen und in die Türkei geflohen. "Ich habe sofort meine Papiere bei den Vereinten Nationen eingereicht", sagt er. Weil er aber nichts erreicht habe, sei er 2015 mit dem Flüchtlingstreck nach Deutschland und dann nach Schweden gezogen.

Auch in der EA Rahlstedt möchte der Iraker nicht bleiben. Denn seine Kinder würden so an ihrer Großmutter hängen - und die sei von Nostorf/Horst in die Hamburger Erstaufnahme Schmiedekoppel verlegt worden.

Um 15.30 Uhr am folgenden Tag stehen die Führungskräfte der EA Rahlstedt beim Eingangstor und hoffen, dass dem angekündigten Besucher die Unterkunft so gut gefällt wie dem neuen irakischen Bewohner: Stefan Heße, Erzbischof von Hamburg und Sonderbeauftragter für Flüchtlingsfragen der Deutschen Bischofskonferenz. Heße verspätet sich um ein paar Minuten, dann sitzen alle bei Kaffee und Streuselkuchen an einem langen Tisch in den Räumen des Sozialmanagements. Heße lobt, er habe schon gehört, dass der katholische Malteser Hilfsdienst seine Arbeit hier sehr gut mache, aus "christlich-kirchlichem Geist heraus, der immer zu spüren" sei.

Zur Autorin Torsten Kollmer Marianne Wellershoff ist Autorin beim SPIEGEL und beschäftigt sich mit Themen aus Kultur und Gesellschaft. In diesem Blog berichtet sie aus dem Mikrokosmos einer Erstaufnahme. Sie geht der Frage nach, wie Flüchtlinge in Deutschland leben und wie das Land mit ihnen lebt.

Unterkunftsleiter Stolze berichtet, es sei "schon schwierig für manche Bewohner, anderthalb Jahre in einer Erstaufnahme zu verbringen", deshalb erfüllten die Malteser inzwischen auch Integrationsaufgaben wie Deutschkurse, für die sie zunächst gar nicht zuständig gewesen seien. Der Erzbischof hört, dass in Hamburg als einzigem Bundesland keine Gebetsräume in den Unterkünften erlaubt seien, dass Glaubensfragen daher keinen Raum hätten. Er erfährt, dass die Familie Rashid getauft wurde. Und er berichtet, dass er gelegentlich Gespräche mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge führe. Dort gebe es den Verdacht, dass mancher nur konvertiere, um seine Asylchancen zu erhöhen. Er habe darauf hingewiesen, es sei nicht die Aufgabe des Amts, den christlichen Glauben dieser Menschen zu testen.

Beim anschließenden Rundgang trifft der Erzbischof auch Flüchtlinge zu kurzen Gesprächen: Asal, die inzwischen ins Gymnasium Rahlstedt gewechselt ist. Eine Iranerin, die fragt, ob er etwas für sie tun könne, sie sei Christin, aber ihr Asylantrag sei abgelehnt worden. Heße tritt einen kleinen Schritt zurück und sagt, das könne er leider nicht, sie habe aber hoffentlich einen Rechtsbeistand.

Um 18.30 Uhr stellt der Erzbischof sich vor die golden leuchtende Ikone der Mutter Gottes, die neben der Cafeteria-Tür hängt, und segnet die EA Rahlstedt. Die Malteser-Mitarbeiter und einige Christen unter den Flüchtlingen haben sich vor ihm aufgereiht, sie falten die Hände, schließen die Augen und sprechen das Vaterunser mit.

Für einen Moment hat der christliche Glaube dann doch einen Raum.