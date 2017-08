Flüchtling aus Iran Reza findet endlich eine Wohnung

Bei seiner verzweifelten Suche nach einer Wohnung hätte Reza Zafaridalir beinahe einen fragwürdigen Makler bezahlt. Nun ist der iranische Flüchtling doch noch fündig geworden - im schönen Hamburger Stadtteil Winterhude.

Flüchtlingsheim am Grenzweg Arnold Morascher

Die Straße Heidberg führt über Kopfsteinplaster, sie ist von großen Bäumen gesäumt. Ein paar ältere Klinkerbauten stehen hier und viele Mehrfamilienhäuser aus den sechziger und siebziger Jahren, manche von ihnen gruppieren sich um grüne Höfe. Es ist eine ruhige Wohnstraße in Winterhude, einem der besseren Stadtteile Hamburgs. Die Alster, der Stadtpark, Einkaufsstraßen, eine U-Bahnstation - alles ist in Fußnähe gelegen.

Reza Zafaridalir hat schon einen kleinen Spaziergang durch das Viertel gemacht, als er vor dem Backsteinhaus steht, dessen Adresse er vor ein paar Tagen bekommen hat. "Es ist gut hier", sagt er und hebt dabei am Ende des Satzes die Stimme, als sei er nicht ganz sicher: Kann das wirklich wahr sein, eine Wohnung für ihn in einer so guten Gegend?

Seit Monaten sucht der iranische Flüchtling eine eigene Wohnung, die vergangenen zwei Jahre hat er in einer Turnhalle und in der Erstaufnahme in Rahlstedt verbracht. Selbst über einen Makler mit fragwürdigen Methoden hat er nichts gefunden.

Dass er nun eine kleine Wohnung in dem Mehrfamilienhaus besichtigen kann, hat Reza Zafaridalir dem Hausverwalter Rainer Jung von der Gerstel KG zu verdanken - und der Familie Rashid, mit der Zafaridalir sich in der EA Rahlstedt angefreundet hatte. Denn Jungs Tochter besucht die gleiche Klasse in der Rudolf Steiner Schule wie Diwan Rashid. Eigentlich wollte Jung den Rashids eine Wohnung vermitteln, die aber inzwischen eine neue Unterkunft in der Hafencity gefunden haben. Jung war bereit, auch für Zafaridalir die Augen offen zu halten.

Noch eine weitere Interessentin, eine junge Auszubildende, wartet an diesem Tag vor dem Backsteingebäude, aber Jung sagt gleich bei der Begrüßung, dass zwei Wohnungen zu vergeben seien. Leider könne nur eine davon besichtigt werden, der andere Mieter sei nicht da. 32 Quadratmeter hat das Apartment, eine kleine Küche, Duschbad, Laminatboden, Blick auf den grünen Innenhof. Eine junge Tischlerin zieht aus, sie hat die weiße Küchenzeile selbst gebaut und verzichtet auf Abstand. Auch das Glasregal im Bad und ein Ikea-Regal will sie dem Nachmieter schenken. Reza Zafaridalir nickt, ja, er ist mit allem einverstanden. Dann fragt er leise: "Kann ich die Wohnung wirklich bekommen?" Jung antwortet, er solle eine Nacht darüber schlafen und ihm am nächsten Tag Bescheid geben.

Die Nachfrage nach Wohnraum sei spürbar gestiegen, erzählt Jung später. Die Hausverwaltung werde immer häufiger "von ausländischen Mietinteressenten direkt kontaktiert". Und dann sagt er: "Wir legen sehr viel Wert auf ein ausgeglichenes Mischverhältnis. Da spielen Nationalität und oder Hautfarbe keine Rolle, es muss halt passen. Deshalb gibt es bei uns auch keine ,Massenbesichtigungen'."

Vier Tage später hält Reza Zafaridalir den Mietvertrag in der Hand: 295 Euro warm für 32 Quadratmeter. Einen Antrag auf Zuschuss für Möbel füllt er mit Jaques Zeljko Blagojevic vom Sozialmanagement der Malteser in der EA Rahlstedt aus. Aber bei welcher Behörde soll er den Antrag stellen? Und wer muss das Okay zum Mietvertrag geben? Zweimal geht er in den folgenden Tagen zum JobCenter, ohne irgendetwas zu erreichen. Dann wird er zum Bezirksamt Wandsbek geschickt. Dort erhält er eine Bescheinigung, dass er nach §25 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes eine Aufenthaltserlaubnis hat und dass er Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II beziehe. Mit diesem Papier soll er sich wieder im JobCenter vorstellen.

SPIEGEL ONLINE Murad in der EA Rahlstedt

Auch der irakische Jeside Murad möchte endlich aus der Erstaufnahme (EA) Rahlstedt ausziehen. Er hat eine Wohnung gefunden - allerdings liegt diese in Tornesch, was zu Schleswig-Holstein gehört. Das Aufenthaltsgesetz schreibt vor, dass er für drei Jahre eine Residenzpflicht in Hamburg hat, wo Wohnraum teuer und knapp ist. Damit er nicht darauf angewiesen ist, dass ein Amt die Miete akzeptiert, hat Murad nun doch einen Vertrag bei der Zeitarbeitsfirma Randstad unterschrieben und arbeitet im Schichtdienst in einer Krankenhauskantine in Uetersen. Sobald er den Mietvertrag in der Hand hat, kann er bei der Ausländerdienststelle in Wandsbek einen formlosen Antrag auf Wegzug stellen. Die Hamburger Behörde bittet dann Schleswig-Holstein um Zustimmung.

Menschen vom Grenzweg Susanne Behem-Loeffler SPIEGEL ONLINE Ihr Job als Referentin Integrationsdienste und Ehrenamtsmanagerin in der Flüchtlingshilfe ist es, Freiwillige für die Arbeit in der EA Rahlstedt zu gewinnen: Menschen, die den Flüchtlingen Deutsch beibringen, mit ihnen Sport, Musik oder Theater machen, die mit den Kindern basteln oder mit Frauen nähen. Sie kümmert sich auch um Ehrenamts-Aktivitäten außerhalb der Unterkunft und vermittelte zum Beispiel Murad eine Theaterhospitanz. Mena Rytlewski SPIEGEL ONLINE Sie studierte in Hamburg Sozialökonomie und arbeitete lange mit Behinderten. Dann bewarb sie sich bei den Maltesern, und seit Januar 2017 leitet sie in der EA Rahlstedt das Sozialmanagement. Sie ist Ansprechpartnerin für die Bewohner, vermittelt Traumatisierte an Ärzte oder zuständige Behörden, sorgt für den sozialen Frieden in der Unterkunft. Familie Rashid SPIEGEL ONLINE Ashna, Awat sowie ihre Kinder Dekan, Mohammed und Divan sind irakische Kurden. Sie flohen 2015 vor Morddrohungen im Zusammenhang mit einer Blutfehde, die schon Dekans Zwillingsschwester das Leben kostete. Im Februar 2017 zog die Familie aus der EA Rahlstedt in eine Hamburger Folgeunterkunft. Dekan besucht einen Berufsvorbereitungskurs, Mohammed geht in die Waldorfschule und Divan in eine Grundschule. Der Asylantrag der Familie wurde abgelehnt, sie haben Widerspruch eingelegt und warten auf ihren Prozess. Murad SPIEGEL ONLINE Vor den mordenden Terrortruppen des IS floh der irakische Jeside im August 2014 mit seiner Familie Hals über Kopf ins Sindschar-Gebirge und später in die Autonome Region Kurdistan. Da er dort keine Perspektive für sich sah, kam er 2015 nach Hamburg. Seit November 2016 ist er als Flüchtling anerkannt. Er besucht einen Integrationskurs. Safouh Hussain SPIEGEL ONLINE Schon 2012 verließ er mit seiner Familie Damaskus und floh in den Libanon, denn seine Mutter ist Libanesin. Der Syrer machte in Beirut Abitur und entschloss sich danach, eine neue Perspektive in Deutschland zu suchen. Deutsch brachte er sich mit Internet-Kursen selbst bei, seit Dezember 2016 besucht er einen Integrationskurs. Er ist als Flüchtling anerkannt und möchte im Herbst 2017 ein Studium beginnen. Anfang April 2017 hat er die EA Rahlstedt verlassen und ist in eine eigene Wohnung in Hamburg umgezogen. Olav Stolze Arnold Morascher Für die Malteser leitete Olav Stolze ab Herbst 2015 schon die Flüchtlings-Notunterkunft in der Turnhalle Rugenbarg und zog mit den verbliebenen Bewohnern im Oktober 2016 in die Erstaufnahme in Hamburg-Rahlstedt um, die er seitdem leitet. Ihm unterstehen Unterkunftsmanagement, Sozialmanagement und Technischer Dienst in dem Flüchtlingsheim.

Den Sprachkurs B1 hat Murad abgeschlossen, seinen Film hat er unvollendet gelassen - zu kompliziert. Eigentlich würde er gerne Polizist werden, aber dafür müsste er erst einen Schulabschluss machen. "Erst will ich arbeiten und die Wohnung mieten", sagt Murad, danach werde er sich entscheiden, ob er zur Schule gehen oder einen Ausbildungsplatz suchen werde, für den kein Schulabschluss Voraussetzung ist.

Als der Syrer Safouh Hussain mit zwei syrischen Brüdern in eine Drei-Zimmer-Wohnung im Hamburger Süden zog, besaß er nur ein paar Hausstandsreste eines Rentners, der ins Altersheim gezogen war. Inzwischen hat er sein Zimmer mit der Hemnes-Serie von Ikea eingerichtet, neben dem Bett steht der Wäscheständer, neben der Terrassentür ein gelbes Kunstleder-Sofa, das geschenkt bekommen hat. Das Geld für die Möbel hatte das JobCenter versehentlich an seinen Vermieter ausgezahlt, deshalb zieht Safouh die Summe von der Miete ab. Weshalb er nur halb so viel Zuschuss zum Hausrat bekommen hat wie jeder seiner Mitbewohner, ist ihm ein Rätsel. Aber egal, er ist glücklich.

SPIEGEL ONLINE Safouh Hussain auf dem Balkon seiner Wohnung

Im September wird Safouh die C1-Sprachprüfung machen. Besteht er die, ist der Weg frei fürs Studium.