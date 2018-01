Flughafen Hannover Demonstrierende Kurden geraten mit Passagieren aneinander

Am Flughafen Hannover ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen Kurden und mutmaßlich türkischstämmigen Fluggästen gekommen. Wie die "Hannoversche Allgemeine" berichtet, sollen im Terminal B etwa 180 Personen aneinandergeraten sein - offenbar wegen unterschiedlicher Ansichten über das militärische Vorgehen der türkischen Regierung gegen Kurden in Syrien.

"Es gab eine spontane Kundgebung von Kurden, die gegen den Armeeinsatz demonstriert haben", bestätigte Polizeisprecher André Puiu dem SPIEGEL. Die Gruppe sei dann mit Fluggästen aneinandergeraten, die Stimmung sei "sehr aggressiv gewesen".

Die Polizei habe die Parteien getrennt, dabei sei auch Pfefferspray zum Einsatz gekommen. Von einer Massenschlägerei, wie teilweise berichtet, könne aber keine Rede sein. "Nach bisherigen Erkenntnissen gab es keine Verletzten."

Wir haben die Lage unter Kontrolle, alles Weitere wird nun geklärt. https://t.co/SPskWseNNZ — Polizei Hannover (@Polizei_H) 22. Januar 2018

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.10 Uhr. In Hannover findet am Klagesmarkt seit 16 Uhr eine spontane Kundgebung gegen den Einmarsch der Türkei in Syrien statt.

