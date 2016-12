Fußballteam Chapecoense Schwere Vorwürfe gegen Pilot der Absturz-Maschine

Miguel Quiroga, der Pilot des Ende November in Kolumbien verunglückten Flugzeugs, hätte möglicherweise gar nicht am Steuer der Maschine sitzen dürfen. Laut des Anwalts seines Co-Piloten Fernando Goytia, der wie Quiroga beim Absturz ums Leben kam, habe der Pilot nicht genug Flugstunden absolviert, um einen kommerziellen Flug durchführen zu dürfen.

"Uns ist es gelungen nachzuweisen, dass der Pilot Miguel Quiroga nicht die Anzahl an geforderten Trainingsstunden absolviert hat", sagte Anwalt Omar Duran der bolivianischen Nachrichtenagentur ABI.

Duran wirft den zuständigen Gremien einen fahrlässigen Umgang mit den geltenden Standards vor. "Anscheinend wurden im Jahre 2013 falsche Informationen übermittelt und trotz der Tatsache, dass die Behörden bestätigten, dass Quiroga nicht die geforderten Flugstunden absolviert hatte, bekam er seine Lizenz", sagte Duran.

Goytia sei sich laut Angaben des Anwalts der Sachlage bewusst gewesen, meldete den Fall jedoch nicht, um dem Ruf der Airline nicht zu schaden.

Überlebt dank Sitzplatztausch

Beim Absturz der Maschine der bolivianischen Charterfluggesellschaft Lamia am 28. November waren 71 der 77 Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine hatte wahrscheinlich nicht genug Treibstoff getankt. Unter den Toten sind 19 Fußballer des brasilianischen Erstligisten Chapecoense, die auf dem Weg zu einem Spiel in Kolumbien waren.

Der Fußballspieler Alan Ruschel überlebte als einer von sechs Passagieren. Das verdankt er nach eigenen Angaben einem Sitzplatztausch. Der Chef des Fußballklubs, Cadu Gaucho, habe darauf gedrungen, Plätze zu tauschen, sagte der 27-Jährige.

"Ich wollte meinen Platz zuerst nicht hergeben", berichtete der Verteidiger auf einer Pressekonferenz am Samstag in Chapeco . Aber auch Torwart Jackson Follmann habe ihn überredet, sich weiter vorne im Flugzeug neben ihn zu setzen. "Ich verließ also den hinteren Bereich und setzte mich zu Follmann. Daran kann ich mich erinnern." An das Unglück habe er keine Erinnerungen.

Wie Ruschel gehören auch Follmann sowie der Verteidiger Helio Neto zu den Überlebenden. "Ich finde keine Worte für das, was ich fühle", sagte Ruschel. Er wurde vor einigen Tagen in ein Krankenhaus in Chapeco verlegt und wird sich nach Angaben der Ärzte in einem halben Jahr von seinen Verletzungen erholt haben. Er werde alles dafür tun, um bald wieder Fußball zu spielen.