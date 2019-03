157 Menschen kamen ums Leben, als eine Boeing auf dem Weg von Äthiopien nach Kenia abstürzte. Auch Antonis Mavropoulos hätte an Bord der Maschine sein sollen - er hatte den Platz 2L in der Business Class gebucht.

Doch weil er zwei Minuten zu spät am Flughafen von Addis Abeba eintraf, durfte er nicht mehr zusteigen. "Ich war noch wütend, weil mir niemand geholfen hatte, rechtzeitig in den Flieger zu kommen", schreibt Mavropoulos auf seinem Facebook-Profil. Nur kurze Zeit später wurde ihm klar, welches Glück ihm widerfahren war.

Der Pilot hatte kurz nach dem Start technische Probleme gemeldet und darum gebeten, zum Flughafen in Addis Abeba zurückkehren zu dürfen. Nur sechs Minuten nach dem Abheben stürzte die Boeing 737 Max 8 um 8.44 Uhr Ortszeit ab.

Von der Polizei befragt

Als Mavropoulos drei Stunden später seinen Ersatzflug nach Nairobi nehmen wollte, wurde er von der Polizei daran gehindert. "Der Beamte sagte mir, ich solle aufhören zu protestieren und stattdessen lieber Gott danken, denn ich sei der einzige Passagier, der nicht an Bord gegangen sei." Man habe ihn befragt, warum er den Flug verpasst habe.

Er habe den Boden unter den Füßen verloren, als er erfahren habe, dass die Maschine abgestürzt sei. Dann habe er umgehend seine Familie informiert, dass er am Leben sei.

Auf Facebook teilte Mavropoulos das Foto seiner Bordkarte und schrieb: "Es gibt Millionen von kleinen Fäden, die wir fast nie wahrnehmen - aber wenn einer reißt, reicht es, um das gesamte Gewebe zu zerstören." Er sei dankbar, dass er noch lebe und von seinen Freunden so viel Liebe und Unterstützung erfahren zu haben. "Und ich entschuldige mich bei meiner Familie für den Schock, den sie erlitten hat."

Wie viele weitere Passagiere wollte Mavropoulos in Nairobi an der Jahresversammlung des Uno-Umweltschutzprogramms teilnehmen. Er ist Vorsitzender der Non-Profit-Organisation International Solid Waste Association.

Bei dem Flugzeugabsturz in Äthiopien starben auch fünf Deutsche. In Äthiopien begannen Experten am Montag mit der Identifizierung der Opfer und der Klärung der Unglücksursache. Am Sonntag war dafür eine Sonderkommission von Experten der Flugsicherung, Verkehrsministerium und Fluggesellschaft gebildet worden.

Nach dem Unglück steht der relativ neue Flugzeugtyp Boeing 737 Max 8 in der Kritik. Flugzeuge dieses Typs mussten wegen Sicherheitsbedenken in mehreren Ländern zunächst am Boden bleiben. China, Indonesien und Äthiopien erklärten ein Startverbot für alle baugleichen Maschinen. Betroffen sind mindestens 110 Flugzeuge.

Bereits im Oktober waren beim Absturz einer Boeing 737 Max 8 der Fluglinie Lion Air in Indonesien 189 Menschen ums Leben gekommen.

Am Unglücksort unweit von Addis Abeba wurden nach "mühsamer Suche" die sogenannten Blackboxes gefunden, die den Sprechfunk im Cockpit und alle Flugdaten aufzeichnen, wie Ethiopian Aiirlines mitteilte. Diese sind für die Ermittler sehr wichtig bei der Klärung der Unfallursache. Die Blackboxes sind so robust gebaut, dass sie normalerweise auch ein Unglück überstehen sollten.

Der Hersteller Boeing äußerte sich zunächst nicht näher zu dem Unglück. In einer Mitteilung sprach das Unternehmen den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus und kündigte die Entsendung von Experten nach Äthiopien an. Diese sollten bei der Untersuchung der Unglücksursache helfen.

An der Börse lösten die Nachrichten einen Kursrutsch bei Boeing aus. Im Frankfurter Xetra Handel verlor die Boeing-Aktie bis zum Mittag fast neun Prozent an Wert, nachdem sie zuvor seit Jahresbeginn fast um ein Drittel zugelegt hatte.