Flugzeugunglück in Kolumbien Bolivien macht Airline und Pilot für Absturz verantwortlich

Die bolivianische Regierung hat die Ergebnisse ihrer Ermittlungen zum Flugzeugunglück nahe der kolumbianischen Stadt Medellín vorgestellt. "Lamia und der Pilot sind direkt verantwortlich für das, was bei diesem tragischen Ereignis passiert ist", sagte Minister Milton Claros Hinojosa. Er steht der bolivianischen Luftfahrtbehörde vor.

Der Absturz sei ein Einzelfall gewesen, sagte der Minister bei einer Pressekonferenz. Es bedeute nicht, dass Fliegen in Bolivien generell unsicher sei (hier gibt es die offizielle Mitteilung auf Spanisch).

Bei dem Unglück am 28. November waren 71 der 77 Menschen an Bord gestorben, darunter 19 Fußballer des brasilianischen Erstligisten Chapecoense, die auf dem Weg zu einem Spiel in Kolumbien waren. Auch der Pilot kam ums Leben. Laut des Anwalts seines Co-Piloten hatte der Mann nicht genug Flugstunden absolviert, um einen kommerziellen Flug durchführen zu dürfen.

Der bolivianischen Charterfluggesellschaft Lamia wird vorgeworfen, zu wenig Treibstoff für den von Flug von Santa Cruz in die kolumbianische Stadt Medellín an Bord gehabt zu haben. Der Chef der Airline wurde Anfang des Monats festgenommen. Er muss sich unter anderem wegen fahrlässige Tötung verantworten. Er weist die Vorwürfe zurück.