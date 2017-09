Evakuierung in Frankfurt Weltkriegsbombe ist entschärft

Die Erleichterung ist dem Tweet der Frankfurter Polizei deutlich anzusehen: "GESCHAFFT!", schrieben die Beamten um 18:31 Uhr am Sonntagabend. Und verkündeten damit die letztendlich geglückte Entschärfung einer 1,8-Tonnen-Weltkriegsbombe in Frankfurt am Main. Zuvor hatte es allerdings Komplikationen gegeben, die Zeitverzögerungen nach sich zogen.

Zwar war es den Experten gelungen, alle drei Zünder zu entfernen, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Aber bei zweien habe dabei die Sprengladung nicht mit entfernt werden können. Daher mussten die Sprengkapseln gesondert ausgebaut werden, wozu wiederum andere Geräte nötig gewesen seien.

Wann die Sperrung, von der mehr 60.000 Anwohner betroffen sind, aufgehoben werden kann, ist allerdings noch unklar. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet unter Berufung auf Feuerwehrchef Reinhold Ries, die meisten Menschen könnten wohl erst gehen Mitternacht in ihre Häuser zurückkehren. Am längsten wird Ries zufolge wohl die Sperrung der Autobahn 66 aufrechterhalten, wo die Einsatzfahrzeuge parken.

Am Nachmittag hatten Sicherheitskräfte für die Bombenentschärfung eine riesige Sperrzone im Westend evakuiert - rund zweieinhalb Stunden, nachdem der Kampfmittelräumdienst eigentlich seine Arbeit hatte aufnehmen sollen.

Grund für die Verzögerung war nach Angaben der Polizei der Widerstand von Anwohnern. Mindestens eine Person sei in Gewahrsam genommen worden, weil sie ihre Wohnung nicht freiwillig verlassen hatte, sagte Polizeipräsident Bereswill. Die Feuerwehr habe die uneinsichtige Person mit einer Drehleiter über den Balkon rausholen müssen.

Zudem haben sich demnach zwei kleinere Gruppen geweigert, aus dem Sperrgebiet zu gehen. Ursprünglich wollten die Experten um 12 Uhr damit beginnen, die Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich zu machen. In der umfangreichsten Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik hatten mehr als 60.000 Menschen im Frankfurter Westend ihre Wohnungen verlassen müssen.

"Ich kann nur hoffen, dass dies rechtliche Folgen hat", sagte sichtlich verärgert Feuerwehrchef Ries. "Wenn jemand am Fenster steht und winkt, ist das für mich Vorsatz." Er sprach von einer Mischung aus "Ignoranz und Dummheit".

"Wegen weniger als einem Dutzend Leuten ist jetzt die ganze Maschinerie angehalten", sagte Ries weiter. Seit Beginn der Evakuierung hätten Polizei und Rettungskräfte einen super Job gemacht "und diese Herrschaften verhageln uns alles".

Auch Polizeichef Bereswill zeigte sich sauer: "Das ist ärgerlich, weil eine ganze Stadt davon betroffen ist, und einige den Eigensinn über das Allgemeinwohl gestellt haben - meiner Meinung nach eine Ungeheuerlichkeit." Einige Anwohner hätten sich zunächst versteckt und dann doch Angst bekommen und die Polizei gerufen. Trotz der Verzögerungen habe man die Evakuierung jedoch "in einigermaßen überschaubarer Zeit" geschafft, so Bereswill. Die Polizei sicherte die Sperrzone von außen.

Video: Historische Evakuierung in Frankfurt

Video DPA

Länger als erwartet dauerte es auch, hilfsbedürftige Menschen aus der Zone zu bringen. Das sei "super ärgerlich und super aufwendig" gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Polizei und Rettungskräfte hätten am Morgen ausreichend Zeit und Kapazitäten gehabt, Hilfsbedürftige zu transportieren, man habe aber nichts von ihnen gewusst. "Erst wenn keine Meldungen mehr ankommen, können wir den Raum freigeben."