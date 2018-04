Beliebtes Touristenziel in Frankreich Mont-Saint-Michel nach Zwischenfall evakuiert

In Frankreich wurde der Mont-Saint-Michel "vorsorglich" evakuiert. Wie französische Medien übereinstimmend berichten, hatten mehrere Zeugen eine auffällige Person gemeldet. Die Polizei bestätigte, dass nach einem Verdächtigen gesucht werde.

Um 7.30 habe ein junger Mann auf dem Mont-Saint-Michel gegenüber einem Café-Besitzer "sehr konkrete" Angriffspläne gegen die Sicherheitskräfte geäußert, so Jean-Marc Sabatier, Präfekt des Departements Avranches im Nachrichtensender FranceInfo.

Der Mann hatte sich als Schausteller ausgegeben, war - soweit sichtbar - nicht bewaffnet, aber trug eine Umhängetasche und verschwand nach der Begegnung in den Befestigungen des Mont. Für den Präfekten waren die Äußerungen präzise genug, um die Evakuierung anzuorden.

Die Evakuierung "vollzog sich ohne Zwischenfall" und "in Ruhe", so der Präfekt, der 40 Einsatzkräfte mobilisierte. Zusätzlich ist ein Helikopter im Einsatz, um den Verdächtigen eventuell in der Menge der Touristen zu orten, die bei Ebbe durch die Bucht zum Mont Michel zogen.

Auf dem Mont wurden Läden, Restaurants und Cafés geschlossen, derzeit wird das historische Wahrzeichen in der Bucht "Haus für Haus" durchsucht.

Die Motive des Mannes sind unklar; die Sicherheitskräfte setzen auf die Bilder der Überwachungskameras, um den möglichen Attentäter zu identifizieren.