Voyeure verboten Paris eröffnet ersten Nudisten-Park

Mehr als 450 FKK-Bereiche soll es in Frankreich geben, doch in der Hauptstadt hatten Nudisten bisher keinen Platz. Das ändert sich jetzt: Laut britischem "Guardian" eröffnet Paris seinen ersten Nudisten-Park.

Demnach gibt es im Bois de Vincennes Park im Osten der Stadt nun einen abgegrenzten Teil, in dem man alle Hüllen fallen lassen darf. "Die Schaffung eines Bereiches im Bois de Vincennes, in dem FKK erlaubt ist, ist Teil unserer weltoffenen Version für die Nutzung öffentlicher Bereiche," sagte Penelope Komites, eine Verantwortliche für die städtischen Parks in Paris.

Schilder sollen auf die nackten Parkbesucher hinweisen. Voyeure werden allerdings im Nudisten-Bereich nicht geduldet, hieß es von offizieller Seite.

"Es ist eine wahre Freude und eine weitere Freiheit für Nudisten," sagte Julien Claude-Penegry, ein Mitlieder der Pariser FKK Gesellschaft. Er gehe davon aus, dass Tausende Menschen aus der Region das Angebot in Paris künftig nutzen werden.

Vorerst soll der FKK-Bereich in Frankreichs Hauptstadt jedoch ein Experiment bleiben. Bis Mitte Oktober ist der Park für Nudisten geöffnet. Dann ist die Saison vorbei - und ob es im kommenden Jahr eine weitere geben wird, steht noch nicht fest.