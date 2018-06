Gute Taten illegaler Einwanderer Frankreichs neue Helden

Die Rechtsanwältin zielt mit ihrer Frage auf das Selbstverständnis einer Nation: "Gibt es in Frankreich eine Justiz mit zweierlei Maß?" fragt Philippine Parastatis aus der 9000-Einwohner-Gemeinde Fosses im Norden von Paris. Die Worte richten sich direkt an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Der hatte einem illegal eingewanderten Malier das Aufenthaltsrecht beschafft und die Einbürgerung versprochen, nachdem dieser an der Fassade eines Pariser Hochhauses den vierten Stock erklommen hatte, um ein vier Jahre altes Kind vor dem Sturz vom Balkon zu retten. Passanten filmten die Hilfsaktion. Bald war der Retter Mamoudou Gassama in ganz Frankreich als "Spiderman" bekannt und beliebt. Präsident Macron empfing ihn.

Video: "Spiderman" trifft den französischen Präsidenten

Reicht ein kurzes Video, um der Abschiebung zu entgehen? Anwältin Parastatis vertritt einen Tunesier namens Aymen Latrous. Er sollte abgeschoben werden - obwohl er eine ähnliche Heldentat vollbrachte wie Gassama. Allerdings schon vor zwei Jahren und ohne dass jemand dabei filmte.

Für welche Helden gilt das französische Aufenthaltsrecht? Dürfen sie später alle Franzosen sein? Dafür kämpft Parastatis. "Es darf keine Hierarchie der Helden geben", sagt sie im Gespräch mit dem SPIEGEL.

"Positive und uneigennützige Tat"

Zumindest im Fall Latrous hatte sie nun Erfolg. Am Dienstag teilte die Präfektur von Val-d'Oise mit, der Abschiebebescheid des 25-Jährigen werde aufgehoben. Zur Begründung hieß es, dem Tunesier sei jüngst eine Festanstellung in Frankreich angeboten worden. Überdies werde dessen "positive und uneigennützige Tat" von 2015 bei der Ausstellung eines Aufenthaltstitels berücksichtigt.

Die "positive und uneigennützige Tat" ereignete sich am 10. April 2015. Latrous ging mit zwei Freunden durch eine ruhige Straße voller kleiner Reihenhäuser im Städtchen Fosses. Aus einem Haus drang schwarzer Rauch. Eine Frau schrie, ihre Kinder seien in Gefahr. Latrous betrat das brennende Haus. "Ich bin die Treppe hoch, habe das Baby auf den Arm genommen und dann noch den panischen Bruder entdeckt und mitgeschleift", erzählte er später.

Niemand zweifelt daran, dass sich die Sache so zugetragen hat. Latrous bekam vom Bürgermeister von Fosses eine Auszeichnung. Trotzdem folgte über zwei Jahre später, im Januar 2018, sein Ausreisebescheid, der nun aufgehoben wurde. Latrous dürfte es auch der Hartnäckigkeit seiner Anwältin Parastatis zu verdanken haben, dass er in Frankreich bleiben kann.

Parastatis hatte argumentiert, im Ausreisebescheid sei "an keiner Stelle von Aymens bravourösen Taten die Rede". Zudem verglich sie die Fälle Latrous und Gassama: "Auf zwei offensichtlich vergleichbare Taten gibt es zwei juristisch völlig entgegen gesetzte Antworten."

Ein geschickter Schachzug - die Rechtsanwältin zielte damit auf die Glaubwürdigkeit von Präsident Macron. Wie kann er Gassama in seinen Palast laden und zum Franzosen machen, während Latrous eiskalt abgeschoben wird?

Neues Heldenbild

Mit dieser Frage schaffte es Parastatis in fast alle großen französischen Medien. Schon als die Präfektur verkündete, man überprüfe den Ausreisebefehl für Latrous erneut, klang es fast so, als habe Macron den Präfekten persönlich angerufen und zur Mäßigung verdonnert.

Eines haben die Rechtsanwältin und Macron bereits erreicht: Sie haben ein neues Heldenbild vom Ausländer geschaffen, der sich für die Franzosen opfert. Früher waren das die Einwohner der Kolonien, die für die französische Armee im Ersten und Zweiten Weltkrieg kämpften.

Aber dann kam lange nichts mehr. Der Algerienfranzose Malik Oussekine, am 6. Dezember 1986 bei der Pariser Schüler- und Studentenrevolte von der Polizei tödlich niedergeschlagen, blieb immer nur der Held der damaligen Demonstranten.

Bei den Terroranschlägen in Paris im November 2015 rettete der damals 35-jährige algerische Ordnungsdienstleiter des Konzertsaal Bataclan, genannt Didi, ungezählte Menschenleben. Später erhielt er dafür die Einbürgerung vom französischen Innenminister. 2015 wurden Didis Taten kaum zur Kenntnis genommen, weil die Terroristen algerischer Herkunft waren - ein algerischstämmiger Held wie Didi schien vielen Beobachtern nicht ins Bild zu passen.

"Wir brauchen eine Art politisches Heldentum"

Macron betonte später in Ansprachen, dass gerade die Jugend von heute neue Helden brauche - was manchmal so klang, als meine er sich selbst. Aber es war auch an die Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den französischen Vorstädten gerichtet, die sich mit einem wie Didi hätten identifizieren können.

"Ich glaube fest daran, dass das politische Leben den Sinn für das Symbolische wiederfinden muss. Dafür brauchen wir eine Art politisches Heldentum", sagte Macron, nun schon Präsident, in einem SPIEGEL-Interview im Oktober 2017.

Als im März während einer islamistisch motivierten Geiselnahme in einem Supermarkt ein Polizist starb, nachdem er sich gegen eine Geisel hatte eintauschen lassen, sprach Macron wieder vom Heldentum. Der Name des Polizisten Arnaud Beltrame, so Macron in seiner Gedenkansprache, "ist zum Namen des französischen Heldentums geworden".

Den Malier Gassama pries der Präsident nun vor wenigen Tagen ähnlich: "Solche Taten, die Heldentum beweisen, brauchen wir jeden Tag", sagte Macron in seinem Palastgespräch mit "Spiderman".

Ob der Präsident damit recht hat? Rechtsanwältin Parastatis will es gar nicht so genau wissen. "Obwohl ich griechischer Abstammung bin", sagt Parastatis, "kenne ich mich mit Heldensagen nicht aus."