Nordosten Frankreichs Zwei deutsche Angler tot gefunden

Tagelang suchte die französische Polizei nach zwei vermissten Deutschen. Nun wurden die Leichen der beiden Angler aus einem See geborgen. Die beiden 32 und 27 Jahre alten Männer wurden am Montag in dem Gewässer nahe Sarrebour im Département Moselle gefunden, hieß es aus Ermittlerkreisen.

Demnach hatten ihre Familien die beiden Männer bereits am vergangenen Mittwoch vermisst gemeldet. Beamte aus und aus Straßburg haben der französischen Zeitung "Le Parisien" zufolge das Gebiet um den 700 Hektar großen See nach den Vermissten abgesucht. Am Samstag fanden die Ermittler dann ein verlassenes Zelt und einen Hund in der Nähe des Gewässers.

Seit Montag besteht nun traurige Gewissheit: Die beiden Männer sind tot. Über die Todesursache wurde zunächst allerdings nichts bekannt.