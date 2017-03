Frankreich Tote und Verletzte bei schwerem Sturm

Bei einem schweren Sturm sind in Frankreich zwei Menschen gestorben. Nach Angaben des Innenministeriums gab es bis zum Abend mehr als 4300 Feuerwehreinsätze. In der Dordogne-Region sei ein Autofahrer getötet worden, als ein Baum auf sein Auto stürzte. Ein Lastwagenfahrer starb, als sein Fahrzeug in der französischen Alpenregion ebenfalls von einem Baum getroffen wurde und in einen Fluss stürzte.

600.000 Haushalte seien derzeit ohne Strom, teilte der Versorgungsnetzbetreiber Enedis auf Twitter mit. Mehr als 3500 Mitarbeiter seien im Einsatz, um die Versorgung wiederherzustellen.

Fünf Personen wurden verletzt, als das Dach einer Schule in Brive-la-Gaillarde im Südwesten des Landes einstürzte. In Carhaix-Plouguer in der Bretagne erlitten nach Angaben von Premierminister Bernard Cazeneuve drei Jugendliche schwere Verletzungen, als sie sich zum Unterricht begaben. Der Wetterdienst hatte für Montag vor starken Winden im Westen, im Zentrum und im Süden des Landes gewarnt.