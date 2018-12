Frankreich Zwölfjähriger nach 40 Minuten unter Lawine gerettet

In den französischen Alpen hat ein zwölfjähriger Junge ein Lawinenunglück überlebt - obwohl er 40 Minuten unter den Schneemassen begraben war. Rettungskräfte fanden den Jungen bei Bewusstsein auf, teilte die zuständige französische Bergrettung mit. Offenbar war der Junge abseits der markierten Pisten Ski gefahren.

Die Rettung des Jungen sei "ein Wunder, denn er hatte kein Lawinensuchgerät bei sich", sagte der Chef der Savoyer Bergretter. "Die Überlebenschancen sind nach 15 Minuten unter dem Schnee minimal." Der Junge habe viel Glück gehabt.

Die Lawine hatte den Zwölfjährigen mitgerissen, kurz nachdem dieser mit seinen Eltern eine markierte Piste verlassen hatte. Ein Suchhund fand die Stelle, an der er unter dem Schnee begraben lag. Den Angaben zufolge kam der Junge mit einem gebrochenen Bein und einem großen Schrecken davon. Er wurde in ein Krankenhaus in Grenoble eingeliefert.

Am Tag zuvor war eine 33-jährige Bayerin in den österreichischen Alpen bei einer Snowboardtour ums Leben gekommen, weil sie eine Lawine ausgelöst hatte. Die Frau konnte nach rund 35 Minuten unter dem Schnee nur noch tot geborgen werden. In dem Gebiet herrschte nach ergiebigen Neuschneefällen erhebliche Lawinengefahr.