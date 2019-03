Stefan Vogl lässt die Schultern hängen. Er hockt da in seinem grünen Parka im Bierzelt, völlig apathisch, bis er plötzlich mit der flachen Hand auf den Tisch haut. "Ich war schon von Anfang an fehl am Platz hier", ruft er. Es ist einer dieser Sätze, die andere Gäste als Provokation empfinden: Wenig später liegt der 57-Jährige gekrümmt am Boden - verprügelt von einem aufgebrachten Mob.

Zum Glück ist das alles nur gespielt. An diesem Abend im Dresdner Schauspielhaus mimt Vogl einen jungen Mann namens Till aus dem sächsischen Freital. In dem dokumentarischen Stück "Früher war alles" geht es um Mauerfall und Massenarbeitslosigkeit, Abenteurer und Abgehängte treten auf, es fallen Sätze wie "Wir sind das Volk" und "Es war nicht alles so schlecht".

Es ist ein Stück über jene Stadt, in der Vogl seit 31 Jahren als Lehrer arbeitet - und die außerhalb Sachsens vor allem für eines bekannt ist: Rassismus. Im Sommer 2015 gab es massive Proteste gegen ein Flüchtlingsheim, Rechtsterroristen verübten Anschläge gegen Zuwanderer und Andersdenkende. Im März 2018 wurden die Hauptverantwortlichen zu langen Haftstrafen verurteilt.

Das Theaterstück ist ein Versuch, Vergangenheit und Gegenwart zu sortieren, es geht um den offenen Hass von einst und die noch immer gärende Wut. Über allem schwebt eine große Frage, die sich vor den Kommunalwahlen im Mai und der Landtagswahl im Herbst nicht nur in Freital stellt: Wie geht die Gesellschaft mit Rassismus um, mit Rechtsextremismus?

Es ist schwierig, in Freital Antworten zu erhalten. Versuch einer nicht repräsentativen Straßenumfrage: "Nee, keen Bock", sagt eine Frau in weinroter Steppjacke. "Es hat sich beruhigt", sagt ein Gastwirt, mehr nicht. Eine Frau mit Hund will gar nichts sagen, ein grauhaariger Mann schüttelt nur den Kopf. Andere beteuern, keine Meinung zu haben oder gar nicht in Freital zu leben.

Vielleicht lassen sich diese Reaktionen auch damit erklären, dass viele Freitaler noch immer nicht gut auf Journalisten zu sprechen sind. Mit der intensiven Berichterstattung über die "Gruppe Freital" sei es übertrieben worden, hieß es in den vergangenen Jahren oft, von einer "Rassismus-Keule" war die Rede, von völlig überzogen dargestellten Taten einiger "Lausbuben".

Freital - die schweigende Stadt "Früher war alles" - besser, schlechter, anders? Am Dresdner Schauspielhaus thematisiert ein Theaterstück die gesellschaftliche Entwicklung im sächsischen Freital. Das Stück, in dem Laienschauspieler aus der Kleinstadt bei Dresden auftreten, ist eine Reaktion auf eine ganze Reihe von Ereignissen, die Freital seit 2015 bundesweit bekannt gemacht haben. Die Stadt mit ihren etwa 40.000 Einwohnern im Südosten Sachsens ist vor allem für eines bekannt: rassistische Übergriffe, rechte Kundgebungen und eine Terrorgruppe. Unter anderem wegen Sprengstoffanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte mussten sich sieben junge Männer und eine Frau seit März 2017 vor dem Dresdner Oberlandesgericht verantworten. Die Richter verhängten mehrjährige Freiheitsstrafen gegen die Mitglieder der "Gruppe Freital" - die war aus einer Bürgerwehr hervorgegangen. Der Prozess fand unter strengen Sicherheitsauflagen statt, nach exakt einem Jahr fiel das Urteil. Demnach handelte es sich bei den Taten der Gruppe um rassistischen Terror. Michael Richter wurde Opfer eines mutmaßlich rechtsextremen Anschlags: Ein in Deutschland verbotener Böller zerstörte das leere Auto des Linken-Stadtrats. Als er vor Gericht im Zeugenstand aussagte, brach der Lokalpolitiker in Tränen aus. Im September 2015 wurde ein Anschlag auf ein Büro der Linkspartei in Freital verübt, auch dafür soll die "Gruppe Freital" verantwortlich sein. Notdürftig mit Holz verriegeltes Fenster einer Freitaler Flüchtlingswohnung: Im November 2015 wurden Sprengsätze vor den Fenstern deponiert, ein syrischer Bürgerkriegsflüchtling wurde bei dem Anschlag im Gesicht verletzt. Spätestens im Sommer 2015 soll die Gruppe Freital entstanden sein - zu einer Zeit, als die Stadt international Schlagzeilen machte mit Protesten vor einer Flüchtlingsunterkunft. Das ehemalige "Hotel Leonardo" in Freital: In das Flüchtlingsheim zogen im Frühjahr 2015 Flüchtlinge. Diese Entscheidung führte zu heftigen Protesten. Die Ausschreitungen wurden schon bald ein Fall für die Sicherheitsbehörden: Die Polizei begleitete die Kundgebungen mit einem massiven Aufgebot. Dieses Bild zeigt eine Festnahme vor der Unterkunft im Juni 2015. Der Konflikt drohte zu eskalieren, als tagelang Hunderte Demonstranten abends zum "Hotel Leonardo" marschierten, das die Polizei schließlich mit Einsatzkräften abriegelte. Großeinsatz vor dem Hotel Freital: Eine zentrale Rolle spielten Rechtspopulisten wie der Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann, die mehrere Aufmärsche vor dem Flüchtlingsheim organisiert hatten. Stefan Vogl engagierte sich in Freital von Anfang an für die Zuwanderer - und gehört nun zu denjenigen, die in dem Theaterstück über die Geschichte der Stadt auftreten. Vogl glaubt, dass sich im Sommer 2015 in Freital eine schweigende Mehrheit bildete: Während einige immer nur noch lauter geworden seien, hätten sich viele andere in die innere Emigration zurück gezogen. Diese Entwicklung thematisiert auch das Theaterstück - in dem sagt Darsteller Vogl einen Satz, den er auch als Privatperson richtig findet: Man dürfe Feuer nicht mit Feuer bekämpfen. Vogl stellte sich daher 2015 nicht an der Seite von Antifaschisten und Flüchtlingshelfern vor das Flüchtlingsheim, sondern organisierte im "Willkommensbündnis Freital" unter anderem Sportabende für Migranten. Andere versuchen es mit Politik - so wie die Flüchtlingshelferin Steffi Brachtel (l.) und die Grünen-Stadträtin Ines Kummer (r.). "Ich hoffe einfach", sagt Brachtel, "dass es irgendwann ganz normal ist, sich zu Wort zu melden und zu engagieren." Brachtel und Kummer gehörten bereits 2015 zu denjenigen im Ort, die sich stark machten gegen Rassismus. Brachtels Sohn Nico (l) lebt inzwischen in Dresden, der Linken-Politiker Michael Richter (r.) hat Freital wegen der Anfeindungen inzwischen verlassen.

So ähnlich sieht es eine Seniorin, die mit ihrem Ehemann und einem Rollator durch die Stadt spaziert. "In der Jugend", sagt sie über die Freitaler Terroristen, "hat so manch einer schon einen Blödsinn gemacht. Danach bereut man's, und gut is." Ihr Mann steht nickend daneben, ihren Namen wollen die Eheleute nicht nennen.

Man würde gerne erfahren, was Oberbürgermeister Rumberg dazu sagt. Eine Bitte um ein Gespräch lehnt jedoch in seinem Namen der städtische Pressesprecher Matthias Weigel ab - "aufgrund der undifferenzierten Berichterstattung in der Vergangenheit". Das Stadtoberhaupt stellt sich nicht zum ersten Mal stumm: Bereits vor drei Jahren lehnte Rumberg Interviews zum Thema Rechtsextremismus ab.

DPA Oberbürgermeister Rumberg (Archivbild)

Ein Interview zur Frage, "ob und inwiefern die Berichterstattung über Freital in der Vergangenheit undifferenziert war" möchte Rumberg ebenfalls nicht geben. Auch eine dritte Anfrage zum Schweigen des Oberbürgermeisters und örtlichen CDU-Vorsitzenden bleibt unbeantwortet.

Nichts zu sagen, sendet auch eine Botschaft. In diesem Fall liegt nahe, dass sie lautet: Das Problem sind weniger rechte Umtriebe als die Berichte und Debatten darüber. Das wäre eine bemerkenswerte Botschaft in einer Stadt, in der sich eine rechte Partei beträchtlicher Beliebtheit erfreut: Die AfD erhielt 2017 bei der Bundestagswahl rund 35 Prozent der Stimmen im Ort, deutlich mehr als Rumbergs CDU.

Auch der Versuch, AfD-Ortschef Norbert Mayer zum Gespräch zu bewegen, scheitert. Schriftliche Anfragen bleiben unbeantwortet, telefonisch ist er nicht zu erreichen, beim Besuch des AfD-Bürgerbüros im Stadtteil Deuben ist niemand da.

Wie kann eine Stadt mit ihrer jüngsten Vergangenheit umgehen, wenn kaum jemand darüber sprechen mag?

Zum Gespräch bereit sind Steffi Brachtel und Ines Kummer, sie sitzen in einem Café im Dresdner Hauptbahnhof - und blicken zurück. Vor zwei Jahren begann der Prozess gegen die "Gruppe Freital", vor einem Jahr wurden die Terroristen verurteilt. Und heute?

"Emotional ist das längst nicht abgeschlossen", sagt Grünen-Stadträtin Kummer, "das hat unser Leben wirklich massiv geändert." Brachtel, Flüchtlingshelferin und Zivilcourage-Preisträgerin, nickt - und dann zählen sie auf, was seit Sommer 2015 geschah: die Beleidigungen und Drohungen, der Sprengsatz in Brachtels Briefkasten, die Hitlergrüße aus vorbeifahrenden Autos. Noch heute sei ihr mulmig, sagt Brachtel, wenn sie abends alleine durch die Stadt gehe.

SPIEGEL ONLINE Steffi Brachtel (l.) und Ines Kummer

"Hier wird weiter geschwiegen", sagt sie, so steige die Gefahr, dass es wieder zu rassistischer Gewalt komme. Kummer sieht das ähnlich: Die Stadtverwaltung habe die Chance verstreichen lassen, das Geschehene wirklich aufzuarbeiten.

Dabei hat sich die Lage deutlich geändert. Die Angst vor Zuwanderern ist offenbar geblieben, die meisten Zuwanderer hingegen nicht: Das Flüchtlingsheim im ehemaligen "Hotel Leonardo" jedenfalls, vor dem sich 2015 hässliche Szenen abspielten, steht heute leer. An der Eingangstür erinnert nur noch eine Liste mit sämtlichen Hausverboten an die Konflikte - der letzte Eintrag ist auf den 16. Februar 2016 datiert.

In der ganzen Stadt leben nur noch 120 Geflüchtete, dezentral verteilt und gut versorgt - sagt jedenfalls Stefan Vogl, der Till-Darsteller aus dem Theaterstück über Freital. Der Gymnasiallehrer sitzt am Tag nach der ersten Aufführung in einem Backshop am Dresdner Albertplatz und frühstückt ein Stück Schokokuchen. "Im Grunde läuft alles", sagt der 57-Jährige: Die meisten Geflüchteten hätten einen Job, "und inzwischen kann man sich mit allen auf Deutsch unterhalten."

Rechten Gruppen ist das egal. Sie verbreiten weiter ihre Ideen, während viele Freitaler schweigen. Die "Bürgerinitiative Freital" etwa, die in der AfD ihren verlängerten Arm sieht, tönt auf ihrer Facebook-Seite, dass "unsere Stadt fast migrantenfrei ist". Als der Stadtrat Michael Richter, selbst Opfer der "Gruppe Freital", wegen der Anfeindungen nach Bayern zog, hieß es: "Hau ab und tschüß!" Bei den anstehenden Wahlen gehe es darum, heißt es in einem anderen Post, dass "diese Sozis, 'Die Grünen' und 'Die Linke' endgültig unsere Stadt verlassen sollen". Mit solchen Parolen hat es die "Bürgerinitiative" auf rund 7300 Facebook-Abonnenten gebracht.

"Im Grunde läuft alles"

Kummer ärgert das - auch, weil sie gerne mehr über die Fortschritte der vergangenen Jahre sprechen würde: das neu gegründete "Soziokulturelle Zentrum", die Bewerbung der Stadt um den "Tag der Sachsen", das boomende Technologiezentrum, die gute Versorgung mit Kita-Plätzen. Aber Kummer vermisst eine aktive Zivilgesellschaft.

Brachtel will das nicht mehr hinnehmen. Sie ist der Linken beigetreten, kandidiert jetzt für den Stadtrat, will sich unter anderem für mehr Bildungs- und Jugendarbeit einsetzen. "Ich hoffe einfach", sagt sie, "dass es irgendwann ganz normal ist, sich zu Wort zu melden und zu engagieren."

Leute wie Brachtel und Stefan Vogl hoffen, dass sich so das politische Klima in der Stadt ändert. Auf der Bühne in Dresden sagte Vogl am Vorabend einen Satz, den er nun wiederholt: "Ihr könnt doch nicht Feuer mit Feuer bekämpfen." Das sei auch schon 2015 seine Meinung gewesen, als er mit Asylbewerbern Volleyball spielte, statt an der Seite von Antifaschisten auf Rassisten einzubrüllen.

SPIEGEL ONLINE Stefan Vogl

Damals, sagt Vogl, sei Freital ein Abenteuerspielplatz für Rechtsextreme und deren "rassistische Schweinereien" gewesen. Eines der großen Probleme aber sei, dass seitdem niemand wirklich versucht habe, die Eskalation zu stoppen. "Alle arbeiteten sich aneinander ab, man fand die anderen scheiße, fühlte sich selbst gut dabei - und machte es so nur noch schlimmer", sagt er. "Aber hier leben nun mal nicht nur Nazis und Helden."

Vogl ist davon überzeugt, dass sich wegen der Polarisierung im Sommer 2015 in Freital eine schweigende Mehrheit bildete: Während einige immer nur noch lauter geworden seien, hätten sich viele andere in die innere Emigration zurück gezogen. Er sagt: "Wenn's konkret wird, gucken die Leute lieber 'Wer wird Millionär' statt einen Verein zu gründen."

Vogl hat die Hoffnung trotzdem nicht aufgegeben. Was ihn noch in Freital halte? "Ich mag diese Stadt", sagt er. "Sie lässt einen nicht kalt."