Opfer der G20-Randale Gruppentherapie in der Sternschanze

Schon am Sonntag war die Sternschanze wieder einigermaßen sauber: Tausende Menschen zogen mit Besen und Kehrblechen durch das Hamburger Viertel, suchten Müll zusammen, setzten Pflastersteine wieder ein. Normalität aber herrscht dort, wo Freitag und Samstag die Barrikaden brannten und Läden geplündert wurden, noch lange nicht.

Die Menschen sind verstört und enttäuscht. Wut auf die Polizei, Wut auf die Randalierer, Wut auf die Rote Flora: Viele haben gerade erst damit begonnen, zu verarbeiten, was in den Tagen des G20-Gipfels in ihrem Viertel passiert ist.

Das bekommt auch Matthias Raatz zu spüren. Er ist einer der Hamburger Polizisten, die am Montag am Neuen Pferdemarkt stehen, um mit den Anwohnern zu reden. Raatz soll die Namen der Geschädigten notieren, sich die Geschichten der Menschen anhören, deren Auto abgebrannt ist oder deren Laden geplündert wurde. Schließlich haben Kanzlerin Angela Merkel und Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz den Opfern der Randale finanzielle Hilfe versprochen.

Es regnet in Strömen, dennoch kommt ein Anwohner nach dem anderen zu den Polizisten und klagt ihnen sein Leid. Einen materiellen Schaden haben die wenigsten erlitten. Die Mehrheit will einfach nur reden. Zwanzig, dreißig Minuten dauern die Gespräche jeweils, sie wirken wie eine Gruppentherapie.

Auch der Hamburger Polizeipräsident Ralf Martin Meyer ist gekommen. Ohne Schirm steht er im Park. Was wäre gewesen, wenn die Protest-Camps genehmigt worden wären, fragt ihn eine Anwohnerin. Vielleicht hätten die friedlichen Demonstranten die Gewalttäter ja überzeugen können? Meyer winkt ab. Er glaube nicht, dass das die Straftäter von Gewalttaten abgehalten hätte.

Ibraimi, der seinen Nachnamen nicht nennen mag, wohnt direkt am Neuen Pferdemarkt. Seinen VW-Bus hat er vor dem Wochenende extra vor der Polizeiwache geparkt. "Ich dachte, da sei der Wagen sicher" sagt er. Jetzt ist eine Scheibe kaputt. "Ich verstehe nicht, warum die Polizei so passiv war", sagt er. Ibraimi ist sich sicher: "Der ein oder andere Schaden hätte bestimmt verhindert werden können."

Tatsächlich wartete die Polizei am Freitag lange auf Spezialeinheiten. Stundenlang brannten im Schanzenviertel die Barrikaden, kurz herrschte so etwas wie Anarchie. Am Infotisch verteidigt Meyer den Einsatz. Die Gefahr für die Einsatzkräfte sei zu groß gewesen. Auf den Dächern und Gerüsten hätten Menschen gestanden, die mit Molotowcocktails und Steinen geworfen hätten.

Meyer sagt aber auch, dass es der Polizei leid tue. "Uns blutet das Herz, dass wir so lange auf uns haben warten lassen." Der Einsatz sei gut vorbereitet gewesen, aber nicht alles sei "toll gelaufen". Andreas Beuth, einer der Sprecher der Roten Flora, hat sich im Interview mit dem Hamburger Abendblatt inzwischen von der Gewaltorgie distanziert.

Die 26-jährige Dilan, die ihren Nachnamen nicht nennen will, können die Worte der Beteiligten nicht besänftigen. Sie kritisiert sowohl die Gewalt der Randalierer als auch den massiven Polizeieinsatz. "Es war eine Frechheit!" Den Gipfel nach Hamburg zu holen, sei komplett verantwortungslos gewesen. "Es wird eine Zeit dauern, das zu verarbeiten, was hier passiert ist."