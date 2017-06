Nach Entscheidung des Verfassungsgerichts Wie geht es nun mit dem G20-Protestcamp weiter?

Am Mittwochabend durften die Veranstalter des geplanten G20-Protestcamps im Hamburger Stadtpark wieder hoffen: Das Bundesverfassungsgericht hatte das generelle Verbot des Camps aufgehoben und es zumindest teilweise als Veranstaltung anerkannt. Die Stadt Hamburg muss nun erneut darüber entscheiden.

Die Hoffnung auf eine gemeinsame Lösung erfüllte sich jedoch nicht: Ein Kooperationsgespräch zwischen den Aktivisten und der Polizei endete am Nachmittag schon nach wenigen Minuten.

"Aus unserer Sicht ist keine Einigkeit bei der Bewertung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zu erzielen", sagt Polizeipräsident Hans Martin Meyer. "Nun müssen wir uns auf anderem Wege auseinandersetzen."

Wie geht es weiter? Und wie reagieren die Camp-Organisatoren? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Worum geht es in dem Streit?

Gegner des G20-Gipfels möchten im Hamburger Stadtpark ein Protestcamp für rund 10.000 Teilnehmer errichten. In diesem "Antikapitalistischen Camp" sollen vom 30. Juni bis 9. Juli Protestveranstaltungen abgehalten werden.

Die Stadt Hamburg schätzt die Veranstaltung als potenzielle Gefahrenquelle ein und hatte das Camp nach der Grünanlagenverordnung zunächst verboten, das Oberverwaltungsgericht Hamburg hatte dies am 23. Juni bestätigt. In den Hamburger Grünanlagen sei das Zelten verboten. Auf die verfassungsrechtlich geschützte Meinungsfreiheit könnten sich die Protestcamper hier nicht berufen. Denn nach dem Konzept der Veranstalter stünde bei dem Camp nicht die Meinungskundgabe im Fokus.

Wie hat das Bundesverfassungsgericht entschieden?

Die Karlsruher Richter haben das Protestcamp teilweise dem Versammlungsrecht zugeordnet und damit das Verbot des Hamburger Oberverwaltungsgerichts im Eilverfahren gekippt. Jetzt muss die Stadt noch einmal neu über das Camp entscheiden.

Das Verfassungsgericht hat die Stadt allerdings nicht zur uneingeschränkten Duldung des Protestcamps verpflichtet. Die Behörden können den Umfang beschränken, Auflagen verhängen und die komplette Veranstaltung an einen anderen Ort verlegen. Ausdrücklich erlaubt ist das Camp durch die Entscheidung des Verfassungsgerichtes auch nicht.

Was ist jetzt der entscheidende Punkt?

Die Aktivisten brachen das Gespräch nach eigenen Angaben ab, weil die Polizei deutlich gemacht habe, dass sie ein Camp mit Übernachtungsmöglichkeiten, Küchen und Toiletten nicht erlauben würde. Genau darum geht es ihnen aber. Die Versammlungsbehörde ignoriere das Urteil des Verfassungsgericht, teilten die Aktivisten mit und sprachen von einer "neuen Eskalationsstufe".

Hamburgs Polizeipräsident Meyer hatte den Gerichtsentscheid als "sehr ausgewogen" bezeichnet. Bürgermeister Scholz hatte schon vor dem Kooperationsgespräch der "Hamburger Morgenpost" gesagt: "Wir werden von Staatsseite keine Camps zulassen, in denen gewalttätige Aktionen vorbereitet werden."

Wie geht es jetzt weiter?

Die Fronten scheinen verhärtet. Meyer kündigte eine Einzelverfügung gegen das Camp an. Er erwarte, so der Polizeichef, dass die Anmelder daraufhin wieder ein Gericht anrufen werden.

Die Vertreter des Protestcamps schrieben in ihrer Mitteilung: "Was die Hamburger und überregionale Szene jetzt daraus macht, dass ihnen - trotz klarer Gerichtsurteile - weiterhin Protest verunmöglicht wird - da lassen wir uns auch überraschen!"

Bereits zuvor war wegen einer Razzia in der linken Szene eine Demonstration für den Abend angekündigt worden. Auf dem Twitter-Profil "Flora bleibt!" wurde nach dem gescheiterten Gespräch zudem zu einer Spontandemo an der Flora eingeladen, die das Zentrum der linken Szene in Hamburg ist.